पुष्कर महायज्ञ में पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, बोले- सनातन मजबूत तो हम सभी मजबूत
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर में चल रहे शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ में पहुंचकर दर्शन-पूजा की.
Published : April 8, 2026 at 9:39 PM IST
अजमेर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुष्कर में हो रहा शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ केवल देश और प्रदेश ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व के कल्याण तथा सनातन धर्म की मजबूती के लिए हो रहा है. इससे युवाओं को सनातन संस्कृति का गहरा आभास होगा और वे प्रेरणा लेकर जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकेंगे. सीएम भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ बुधवार को पुष्कर पहुंचे. यहां 8 मार्च से 19 अप्रैल तक चल रहे शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ स्थल पर उन्होंने दर्शन किए और प्रदक्षिणा की.
सीएम शर्मा ने बताया कि यह विशाल महायज्ञ माँ गायत्री और सावित्री की कृपा से संभव हो रहा है. इसमें 2000 ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हुए गायत्री महामंत्र का जाप कर रहे हैं. उन्होंने सभी ब्राह्मणों का विश्व कल्याण और शांति के लिए उनके योगदान की सराहना की. महायज्ञ में देश-प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए. सीएम ने जोर देकर कहा, “हमारा सनातन मजबूत होगा तो हम सभी मजबूत होंगे. पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है, यहां से पूरे विश्व को सनातन का संदेश जाना चाहिए.”
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दर्शन और पूजा-अर्चना:मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर से जाट विश्राम स्थली पहुंचे. वहां केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच समेत स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की. इसके बाद सीएम का काफिला महायज्ञ स्थल पहुंचा. यहां सपत्नीक उन्होंने यज्ञ स्थल के दर्शन किए, प्रदक्षिणा की और गायत्री माता की विधिवत पूजा-अर्चना कर कमल के पुष्प अर्पित किए. उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली एवं तरक्की की प्रार्थना की. बाद में सीएम शर्मा संत निवास पहुंचे, जहां उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज का आशीर्वाद लिया और उनके सानिध्य में आशीर्वचन सुने.
स्वामी प्रखर महाराज का संदेश: महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज ने कहा कि सतयुग में ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ कर नई दुनिया रची थी. वर्तमान में पुष्कर में 2000 ब्राह्मण 43 दिनों में 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जाप और 3 करोड़ मंत्रों की आहुति दे रहे हैं. इस महायज्ञ से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा से समूचे विश्व में सनातन विरोधियों की बुद्धि और हृदय परिवर्तन होगा. पूरा विश्व सनातनी बनेगा, यही इस यज्ञ का उद्देश्य है.
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सीएम को संदेश: स्वामी प्रखर महाराज ने सीएम भजनलाल शर्मा को संदेश देते हुए कहा कि यहां से आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर जाएं और देश-प्रदेश में धर्म व सनातन के लिए कार्य करें. उन्होंने कहा कि निरंकुश राजनीति से अशांति और द्वेष बढ़ता है, इसलिए धर्म नियंत्रित राजनीति होनी चाहिए, न कि राजनीति नियंत्रित धर्म. धर्म से शासित राजनीति राष्ट्र की स्वतंत्रता और मानवोचित जीवन को बढ़ावा देती है.
उन्होंने पुष्कर तीर्थ की मर्यादा बनाए रखते हुए विकास पर जोर दिया. कॉरिडोर के नाम पर तीर्थ की गरिमा नष्ट नहीं होनी चाहिए. स्वामी जी ने बताया कि प्राचीन काल में यहां ऋषि वशिष्ठ द्वारा स्थापित संस्कृत विश्वविद्यालय था, जो कालांतर में दब गया. उन्होंने यहां एक नया संस्कृत महाविद्यालय खोलने का संकल्प व्यक्त किया, जहां हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें.
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