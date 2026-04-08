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पुष्कर महायज्ञ में पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, बोले- सनातन मजबूत तो हम सभी मजबूत

अजमेर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुष्कर में हो रहा शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ केवल देश और प्रदेश ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व के कल्याण तथा सनातन धर्म की मजबूती के लिए हो रहा है. इससे युवाओं को सनातन संस्कृति का गहरा आभास होगा और वे प्रेरणा लेकर जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकेंगे. सीएम भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ बुधवार को पुष्कर पहुंचे. यहां 8 मार्च से 19 अप्रैल तक चल रहे शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ स्थल पर उन्होंने दर्शन किए और प्रदक्षिणा की.

सीएम शर्मा ने बताया कि यह विशाल महायज्ञ माँ गायत्री और सावित्री की कृपा से संभव हो रहा है. इसमें 2000 ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हुए गायत्री महामंत्र का जाप कर रहे हैं. उन्होंने सभी ब्राह्मणों का विश्व कल्याण और शांति के लिए उनके योगदान की सराहना की. महायज्ञ में देश-प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए. सीएम ने जोर देकर कहा, “हमारा सनातन मजबूत होगा तो हम सभी मजबूत होंगे. पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है, यहां से पूरे विश्व को सनातन का संदेश जाना चाहिए.”

सुनिए क्या बोले सीएम (ETV Bharat Ajmer)

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दर्शन और पूजा-अर्चना:मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर से जाट विश्राम स्थली पहुंचे. वहां केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच समेत स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की. इसके बाद सीएम का काफिला महायज्ञ स्थल पहुंचा. यहां सपत्नीक उन्होंने यज्ञ स्थल के दर्शन किए, प्रदक्षिणा की और गायत्री माता की विधिवत पूजा-अर्चना कर कमल के पुष्प अर्पित किए. उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली एवं तरक्की की प्रार्थना की. बाद में सीएम शर्मा संत निवास पहुंचे, जहां उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज का आशीर्वाद लिया और उनके सानिध्य में आशीर्वचन सुने.