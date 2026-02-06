जैन विश्व भारती पहुंचे सीएम भजनलाल बोले-संतों के आशीर्वाद से राज्य का भविष्य उज्ज्वल
भजनलाल ने कहा कि यदि हम अपने कर्मों को धर्म और मूल्यों के आधार पर संचालित करें तो भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा.
Published : February 6, 2026 at 3:29 PM IST
कुचामन सिटी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जिले के लाडनूं स्थित जैन विश्व भारती पहुंचे और जैन धर्म के 11वें आचार्य महाश्रमण से आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री ने जैन विश्व भारती में नवनिर्मित सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण किया.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हॉल के लोकार्पण के बाद कहा कि संतों के आशीर्वाद से ही प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल होगा. जनता धर्म के मार्ग पर चलकर शांति व समृद्धि प्राप्त करेगी. उन्होंने आचार्य महाश्रमण के लाडनूं आगमन को सौभाग्यशाली बताया. सीएम ने कहा कि हमारे मुनि, संत और महंत समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं. भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं. भारत की सनातन संस्कृति ही हमारी पहचान है. हम अपने कर्मों को धर्म और मूल्यों के आधार पर संचालित करें तो वह दिन दूर नहीं, जब भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा.
जीने की कला है जैन धर्म: मुख्यमंत्री ने जैन धर्म को केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की पूर्ण कला बताया. वे बोले, इसके पंच महाव्रत आज के भौतिक युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने सदियों पहले थे. जब पूरा विश्व हिंसा और संघर्ष से जूझ रहा है, ऐसे समय में जैन दर्शन का “जियो और जीने दो” का सिद्धांत मानवता और पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा आधार बनकर सामने आता है. जैन धर्म हमें संयम, सादगी और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिसके बिना मानवता का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता.
समाज को दिशा देते हैं आचार्य: मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि आचार्य महाश्रमण जैन धर्म की प्राचीन परंपराओं को वर्तमान समय से जोड़कर समाज को नई दिशा दे रहे हैं. उनकी सरलता और व्यावहारिकता हर वर्ग और हर संप्रदाय के लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है. यह संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य वरदान है. राजस्व राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी और किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी सीएम के साथ थे.
