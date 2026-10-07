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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे चंद्रभान सिंह के पैतृक गांव, विधायक के पिता को दी श्रद्धांजलि

विधायक के पिता को सीएम ने दी श्रद्धांजलि ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार दोपहर चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे. वे चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के पैतृक निवास पहुंचे और उनके स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान पुलिस और प्रशासन की और से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे.