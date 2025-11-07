ETV Bharat / state

भगवान बिरसा मुंंडा के योगदान को आमजन तक पहुंचाना हमारा दायित्व- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सीएम को भेंट किया भगवान बिरसा मुंडा का चित्र ( Courtesy-DIPR )