ETV Bharat / state

इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन सहित तीन नई नीतियों का लोकार्पण, सीएम बोले- कांग्रेस ने सरकार बचाने के लिए 'नूरा कुश्ती' की

इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन नीति पत्र जारी करते सीएम शर्मा ( Etv Bharat Jaipur )