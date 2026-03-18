इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन सहित तीन नई नीतियों का लोकार्पण, सीएम बोले- कांग्रेस ने सरकार बचाने के लिए 'नूरा कुश्ती' की
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े 119 करोड़ रुपए लागत के 40 कार्यों का लोकार्पण किया.
Published : March 18, 2026 at 5:16 PM IST
जयपुर: राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेशभर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के तहत बुधवार को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों के साथ संवाद किया. साथ ही तीन नई नीतियों का अनावरण, विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास, लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र, भूमि आवंटन पत्र सहित अन्य सौगातें भी दीं.
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी का अनावरण किया. इसके अलावा रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े 119 करोड़ रुपए लागत के 40 कार्यों का लोकार्पण और 226 करोड़ रुपए के 46 कार्यों का शिलान्यास भी किया गया. कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत अन्य लोग मौजूद रहे.
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कांग्रेस पर साधा निशाना: इस मौके पर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है. पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को धोखा देने का काम किया और केंद्र से सरकारी योजनाओं के लिए आने वाली राशि का उपयोग भ्रष्टाचार फैलाने के लिए किया. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में सिर्फ सरकार गिरने और बचाने के लिए 'नूरा कुश्ती' करती रही.
लीज डीड और अलॉटमेंट लेटर जारी: सीएम ने एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के चेक सौंपे. साथ ही, एमएसएमई नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, आरएफसी की युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए. इस अवसर पर रीको के ऋण स्वीकृति पत्र, जोधपुर-पाली-मारवाड़ और बूढ़ी बावल औद्योगिक क्षेत्रों के आरक्षण पत्र सहित लीज डीड और अलॉटमेंट लेटर भी प्रदान किए गए. वहीं, सीएसआर के तहत एसएमएस हॉस्पिटल और 'अपना घर' को डमी चेक भी दिए गए.