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पीएम के मारवाड़ दौरे से पहले जोधपुर पहुंचे आला अधिकारी, सीएम भजनलाल संभालेंगे कमान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पीएम मोदी कल जोधपुर और पचपदरा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे नए एयरपोर्ट टर्मिनल और रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 8:10 AM IST

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Updated : July 3, 2026 at 9:18 AM IST

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जोधपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार यानी 4 जुलाई को होने वाले जोधपुर और पचपदरा (बालोतरा) दौरे को लेकर मारवाड़ में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. पीएम के इस बेहद अहम दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित सरकार के तमाम आला अधिकारी जोधपुर पहुंच गए हैं. वहीं, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी आज जोधपुर पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

​मुख्यमंत्री भजनलाल का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम : ​प्रधानमंत्री के आगमन से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को ही दो दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंच रहे हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, सीएम भजनलाल शर्मा दोपहर 12:45 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद दोपहर 1:35 बजे वे हेलीकॉप्टर से पचपदरा के लिए रवाना होंगे. पचपदरा पहुंचकर सीएम दोपहर 2:10 बजे मंडापुरा में एचपीसीएल (HPCL) के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे और पौधारोपण करेंगे. इसके बाद वे शाम 6 बजे तक रिफाइनरी का सघन निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे. शाम को जोधपुर लौटने के बाद सीएम सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे.

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बीस मिनट रुकेंगे एयरपोर्ट पर मोदी : ​ ​शनिवार, 4 जुलाई को सुबह 10:45 बजे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भव्य उद्घाटन समारोह होगा. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मंच साझा करेंगे. पीएम मोदी जोधपुर एयरपोर्ट पर करीब 20 मिनट रुकेंगे और नए टर्मिनल का लोकार्पण करने के बाद सीधे पचपदरा रिफाइनरी के कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाएंगे. मुख्यमंत्री भी पूरे दौरे में प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे.

सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम, पुलिस कमिश्नर ने की ब्रीफिंग : ​प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है. पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में गुरुवार शाम को पुलिस अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक ली और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकियों को लेकर ब्रीफिंग की. पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर से भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी जोधपुर और बालोतरा में लगाई गई है. सभी कार्यक्रम स्थलों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है.

इसे भी पढे़ं: सीएम भजनलाल ने पचपदरा रिफानरी और जोधपुर एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा

Last Updated : July 3, 2026 at 9:18 AM IST

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