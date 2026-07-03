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पीएम के मारवाड़ दौरे से पहले जोधपुर पहुंचे आला अधिकारी, सीएम भजनलाल संभालेंगे कमान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( फोटो ईटीवी भारत )