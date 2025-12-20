ETV Bharat / state

कांग्रेस के समय चेहरा देखकर होते थे काम, हम 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' के सिद्धांत पर कर रहे काम: सीएम

सभा को संबोधित करते सीएम भजनलाल ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने पीएम श्री राजकीय विद्यालय में आयोजित शहरी व ग्रामीण जन सेवा शिविर का अवलोकन करने के बाद विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के शासन की तुलना में भाजपा के राज में अपराध में 15 प्रतिशत की कमी आई है. कांग्रेस पर साधा निशाना: पूर्व कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोलते सीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के राजनेता शक्ल देखकर काम देते थे. अब हम सभी विधानसभाओं में निति बनाकर काम कर रहे हैं. जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में मंत्री व अफसर जेल में हैं. पिछली सरकार में लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे. जबकि हम 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं. कांग्रेस की सरकार में 5 वर्ष में जो काम नहीं किया, वह हमने 2 वर्ष में किया. जिसकी बदौलत एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के 34 मामलों में अभियोजन स्वीकृति भी दी. पेपर लीक मामले में राजस्थान में 138 एफआई दर्ज होने के बाद 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कांग्रेस के शासन की तुलना में अब 15 प्रतिशत अपराध में भी कमी आई है. पढ़ें: भजनलाल सरकार पर कांग्रेस नेताओं का तीखा हमला, बोले- 2 साल में धरातल पर कोई काम नहीं हुआ