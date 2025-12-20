कांग्रेस के समय चेहरा देखकर होते थे काम, हम 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' के सिद्धांत पर कर रहे काम: सीएम

ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने पीएम श्री राजकीय विद्यालय में आयोजित शहरी व ग्रामीण जन सेवा शिविर का अवलोकन करने के बाद विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के शासन की तुलना में भाजपा के राज में अपराध में 15 प्रतिशत की कमी आई है.

कांग्रेस पर साधा निशाना: पूर्व कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोलते सीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के राजनेता शक्ल देखकर काम देते थे. अब हम सभी विधानसभाओं में निति बनाकर काम कर रहे हैं. जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में मंत्री व अफसर जेल में हैं. पिछली सरकार में लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे. जबकि हम 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं. कांग्रेस की सरकार में 5 वर्ष में जो काम नहीं किया, वह हमने 2 वर्ष में किया. जिसकी बदौलत एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के 34 मामलों में अभियोजन स्वीकृति भी दी. पेपर लीक मामले में राजस्थान में 138 एफआई दर्ज होने के बाद 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कांग्रेस के शासन की तुलना में अब 15 प्रतिशत अपराध में भी कमी आई है.

पढ़ें: भजनलाल सरकार पर कांग्रेस नेताओं का तीखा हमला, बोले- 2 साल में धरातल पर कोई काम नहीं हुआ

'चेहरा देखकर होते थे काम': इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने युवाओं से जो वादे किए थे, वह वादे पूरे कर रहे हैं. कांग्रेस के समय में युवाओं की स्थिति बड़ी खराब थी. युवा पेपर दे-देकर थक गए थे. पेपर लीक होते थे. हमारी सरकार को 2 साल हो गए हैं. एक भी पेपर लीक नहीं हुआ‌ है. पूर्ववर्ती सरकार युवाओं के साथ कुठाराघात करती थी, हमारी सरकार युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं होने देगी. हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 28 नीतियां बनाई. जबकी कांग्रेस के समय में चेहरा देखकर काम होते थे. हमारी सरकार नीति बनाकर काम कर रही है, जो आएगा, वह पाएगा. हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार में लगाम लगाने का काम किया.

पढ़ें: धौलपुर में बोले मुख्यमंत्री, 'प्रदेश में चहुंमुखी विकास, डबल इंजन की सरकार से महिलाएं हुईं सशक्त'

इस दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बेरवा, सांसद दामोदर अग्रवाल, स्थानीय विधायक गोपाल खंडेलवाल, निंबाहेड़ा विधायक श्री चंद्र कृपलानी सहित भीलवाड़ा जिले के तमाम भाजपा विधायक, जनप्रतिनिधि और जनसमूह मौजूद रहा. इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मांडलगढ़ हेलीपैड पहुंचने पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव, सांसद दामोदर अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक गोपाल खंडेलवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के साथ ही जिले के तमाम विधायकों ने स्वागत किया.

