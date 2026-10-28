Kharge Remarks on PM : सीएम भजनलाल बोले- राजनीति में माता-पिता पर टिप्पणी का स्थान नहीं, किया ये बड़ा दावा...
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भाजपा ने 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' का वादा किया था. अब उस व्यवस्था के तहत ही चुनाव हो रहे हैं.
Published : October 28, 2026 at 1:39 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर जमकर निशाना साधा. जयपुर में बुधवार को सेंट्रल पार्क में मीडिया से बातचीत में पंचायत चुनाव के बीच सीएम ने कहा कि माता-पिता किसी के भी हों, उनके बारे में टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है. राजनीति में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी को निंदनीय बताते हुए सीएम ने कांग्रेस को अपनी कमियों का आकलन करने और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ने की नसीहत दी. साथ ही पंचायत चुनाव में भाजपा की बड़े बहुमत से जीत का दावा करते हुए डबल इंजन सरकार के कामकाज पर भरोसा जताया.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को अपनी कमियों का आकलन खुद करना चाहिए, क्योंकि अपनी कमियों को कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता. उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय से विभिन्न चुनावों में पराजित हो रही है. ऐसे में कांग्रेस को अपने नेतृत्व और राजनीतिक कार्यशैली पर भी विचार करना चाहिए.
पढ़ें: खरगे के बयान पर बीजेपी का प्रदर्शन, जयपुर में कांग्रेस कार्यालय जाने से रोका तो पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प
कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खरगे जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उचित नहीं है. प्रधानमंत्री के पिता को लेकर की गई टिप्पणी निंदनीय है और इस तरह की भाषा राजनीति में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष से अपने शब्दों पर विचार करने की अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक टिप्पणियों से बचना चाहिए.
EVM और SIR को लेकर कांग्रेस पर जुबानी हमला: मुख्यमंत्री ने चुनावी हार के बाद कांग्रेस की ओर से ईवीएम और एसआईआर को लेकर उठाए जाने वाले सवालों पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जहां चुनाव हारती है, वहां ईवीएम को दोष देती है और मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप और बहानेबाजी से कांग्रेस को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने कांग्रेस पर अफवाह फैलाने और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को सद्बुद्धि मिलने की कामना भी की. उनके इस बयान को पंचायत चुनाव के बीच भाजपा की ओर से कांग्रेस के राजनीतिक आरोपों का जवाब देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.
यह भी पढ़ें: बिना प्रोटोकॉल सेंट्रल पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बच्चों के साथ की मस्ती, बड़ों से किया संवाद
पंचायत चुनाव में बड़े बहुमत का दावा: पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि राजस्थान में पंचायत चुनाव में भाजपा बहुत बड़े बहुमत के साथ आएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को जनता पर भरोसा है, क्योंकि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 365 दिन लोगों के बीच रहते हैं.
मुख्यमंत्री ने 'वन स्टेट- वन इलेक्शन' के मुद्दे पर कहा कि भाजपा ने राजस्थान में एक राज्य, एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने की बात कही थी. उस समय विपक्ष ने इस पर टिप्पणियां की थीं, लेकिन अब राज्य में इसी व्यवस्था के तहत चुनाव हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव इस व्यवस्था के तहत हुए और अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है.
यह भी पढ़ें: पंचायत चुनाव 2026 : झुंझुनू और भीलवाड़ा के गांव में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, जानें पूरा मामला