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Kharge Remarks on PM : सीएम भजनलाल बोले- राजनीति में माता-पिता पर टिप्पणी का स्थान नहीं, किया ये बड़ा दावा...

पत्रकारों से बातचीत करते सीएम शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर जमकर निशाना साधा. जयपुर में बुधवार को सेंट्रल पार्क में मीडिया से बातचीत में पंचायत चुनाव के बीच सीएम ने कहा कि माता-पिता किसी के भी हों, उनके बारे में टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है. राजनीति में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी को निंदनीय बताते हुए सीएम ने कांग्रेस को अपनी कमियों का आकलन करने और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ने की नसीहत दी. साथ ही पंचायत चुनाव में भाजपा की बड़े बहुमत से जीत का दावा करते हुए डबल इंजन सरकार के कामकाज पर भरोसा जताया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को अपनी कमियों का आकलन खुद करना चाहिए, क्योंकि अपनी कमियों को कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता. उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय से विभिन्न चुनावों में पराजित हो रही है. ऐसे में कांग्रेस को अपने नेतृत्व और राजनीतिक कार्यशैली पर भी विचार करना चाहिए.