मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम भजनलाल शर्मा, खाट पर बैठकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ग्राम चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं से सीधा संवाद कर रही है.
Published : May 21, 2026 at 2:28 PM IST
बांसवाड़ा: जिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुड़ादा ग्राम में रात्रि विश्राम के बाद सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान आमजन के बीच पहुंचकर सीधे संवाद किया. इस दौरान उनका सरल और जनसरोकार से जुड़ा अंदाज देखने को मिला, जहां वे पीपल के पेड़ के नीचे खाट पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनते नजर आए. मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चाय पर चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को पेयजल, सिंचाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट वितरित कर उनसे संवाद भी किया.
चौपाल के माध्यम से हुए रूबरू: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्राम चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों से सीधा संवाद स्थापित कर रही है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके. उन्होंने बताया कि सरकार लाभकारी और वैज्ञानिक खेती, रोजगार सृजन, डेयरी विकास, प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड-चेन कनेक्टिविटी और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके.
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रेल और सड़क परियोजना पर आश्वासन: कुशलगढ़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा क्षेत्र में रेल और फोरलेन सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम होने की बात कही. उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही जिलेवासियों का वर्षों पुराना रेलवे का सपना साकार होगा. चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने पानी, रेल और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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ईंधन बचाने का दिया संदेश: मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान जननायक मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत संदेश को आगे बढ़ाते हुए लोगों से पेट्रोल-डीजल की बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील की. मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक वाहन से बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए, जिससे उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग का भी संदेश दिया. इसके अलावा सीएम ने अमृत योजना के तहत हैंडपंप स्थापित करने और 'मां-बाड़ी' खोलने के निर्देश भी दिए.