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मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम भजनलाल शर्मा, खाट पर बैठकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

खाट पर बैठ समस्याएं सुनते सीएम ( ETV Bharat Banswara )