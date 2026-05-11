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कड़ेल गांव में CM भजनलाल का किसान के घर 'नाइट स्टे', सुबह पैदल भ्रमण कर जाना जनता का हाल

मुख्यमंत्री ने गांव की एक दुकान पर चाय की चुस्की लेते हुए ग्रामीणों से चर्चा की तथा एक ग्रामीण के घर नाश्ता भी किया.

CM Bhajanlal Sharma ratri chaupal
गांव में बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेते सीएम शर्मा (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 10:01 AM IST

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अजमेर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर के कड़ेल गांव में रात्रि चौपाल की. सीएम शर्मा ने गांव की आबोहवा में ही एक ग्रामीण के घर विश्राम किया. सोमवार सुबह वे पैदल ही गांव के भ्रमण पर निकले. उन्होंने गांव के मंदिरों के दर्शन किए तथा मार्ग में मिलने वाले ग्रामीणों और बच्चों से संवाद किया. ग्रामीणों की मांग पर सीएम ने कड़ेल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की.

भाजपा देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत ने बताया कि मुख्यमंत्री शर्मा रविवार शाम से पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के कड़ेल गांव में थे. यहां रात्रि चौपाल में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं तथा अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित निवारण करने के निर्देश दिए. देर रात तक सीएम शर्मा ग्रामीणों से संवाद करते रहे. उसके बाद रात्रि 11 बजे गांव में ही कारीगर लादूराम मेघवाल के घर भोजन किया तथा किसान ओमप्रकाश चौधरी के घर रात्रि विश्राम किया.

सुबह पैदल भ्रमण कर जाना जनता का हाल
सुबह पैदल भ्रमण कर जाना जनता का हाल (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

पढ़ें: कलेक्टर हो तो ऐसा...रात्रि चौपाल में जमीन पर बैठकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, डॉक्टर व नर्सिंग अधिकारियों को थमाया नोटिस

CM Bhajanlal Sharma ratri chaupal
जन समस्याएं सुनते मुख्यमंत्री (ETV Bharat Ajmer)

सोमवार सुबह मुख्यमंत्री शर्मा और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पैदल ही कड़ेल गांव का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया तथा बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली. सीएम शर्मा ने परिवहन के लिए बस सेवा लगाने की मांग पर भी उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. उन्होंने गांव की एक दुकान पर चाय की चुस्की लेते हुए ग्रामीणों से चर्चा की तथा एक ग्रामीण के घर नाश्ता भी किया.

ग्रामीणों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
ग्रामीणों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
CM Bhajanlal Sharma ratri chaupal
ग्रामीणों के साथ भोजन करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Ajmer)

भगवान शेषनाग मंदिर में की पूजा-अर्चना: सीएम शर्मा ने कड़ेल गांव के प्राचीन भगवान शेषनाग मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की तथा प्रदेश की खुशहाली और उन्नति की कामना की. सुबह गांव के भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीण गदगद नजर आए. भाजपा देहात अध्यक्ष प्रजापत ने बताया कि सुबह भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने गांव की समस्याएं सीएम के समक्ष रखीं. सीएम ने ग्रामीणों की मांगों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा कर दी. यह कडेल गांव के इतिहास में पहला अवसर था, जब किसी मुख्यमंत्री ने गांव में रात्रि चौपाल कर रात्रि विश्राम किया हो.

जनसुनवाई के बाद गांव में ही किया विश्राम
जनसुनवाई के बाद गांव में ही किया विश्राम (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

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