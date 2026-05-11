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कड़ेल गांव में CM भजनलाल का किसान के घर 'नाइट स्टे', सुबह पैदल भ्रमण कर जाना जनता का हाल

गांव में बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेते सीएम शर्मा ( ETV Bharat Ajmer )