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25 रथ 200 विधानसभा तक पहुंचाएंगे समरसता का संदेश, सीएम बोले, 'पहले देश की सीमाएं थीं कमजोर, अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत'

सीएम बोले जो पीढ़ी 2014 से पहले की परिस्थितियों से परिचित नहीं है, वह आज और उस समय के भारत के अंतर को समझें.

CM Bhajanlal addressing gathering
सभा को संबोधित करते सीएम भजनलाल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 3:37 PM IST

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जयपुर: निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच भाजपा ने सामाजिक समरसता को अपने व्यापक जनसंपर्क अभियान का आधार बनाया है. संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष पर जयपुर के एसएमएस इंडोर स्टेडियम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 25 पवित्र रज कलश रथों को रवाना किया. ये रथ प्रदेश के 25 लोकसभा क्षेत्रों, 200 विधानसभा क्षेत्रों, 1138 मंडलों और बूथ स्तर तक समरसता का संदेश पहुंचाएंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और कमजोर सीमाओं की चुनौतियों से घिरा था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बना चुका है.

वहीं, मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सांस्कृतिक विरासत और महापुरुषों के योगदान को भुलाने का प्रयास किया. वहीं अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह किसी चुनाव का नहीं, बल्कि श्रद्धा, संत परंपरा और विचारधारा से जुड़ा सात महीने का सामाजिक अभियान है.

सीएम ने यूं साधा कांग्रेस पर निशाना... (ETV Bharat Jaipur)

'12 साल पहले सीमाएं भी कमजोर थीं': मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 12 साल पहले देश भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति से प्रभावित था और सीमाएं भी कमजोर थीं, लेकिन पिछले वर्षों में देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है. आज आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है. सीएम ने युवाओं से कहा कि जो पीढ़ी 2014 से पहले की परिस्थितियों से परिचित नहीं है, वह आज के भारत और उस समय के भारत के अंतर को समझें. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने एक करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा है और सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं तक विकास का लाभ पहुंचाना है.

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Kalash distributed under the campaign
अभियान के तहत ​दिए कलश (ETV Bahrat Jaipur)

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है. 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान, इसके बाद गुरु रविदास समरसता यात्रा और छात्रावास संपर्क अभियान के माध्यम से संत रविदास के विचारों को युवाओं तक पहुंचाया जाएगा. इन कार्यक्रमों के जरिए विकसित भारत-2047 के संकल्प पर भी संवाद होगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जहां-जहां पवित्र रज कलश रथ गांव, पंचायत और निकाय क्षेत्रों में पहुंचे, वहां संत रविदास के समरसता, समानता और भाईचारे के संदेश को जन-जन तक पहुंचाएं. जाति और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर विकसित राजस्थान और विकसित भारत के निर्माण में सभी को भागीदार बनना होगा.

Kalash distributed under the campaign
कलश प्रदान करते सीएम (ETV Bahrat Jaipur)

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'सांस्कृतिक विरासत और महापुरुषों के योगदान को भुलाने का प्रयास': वहीं, मदन राठौड़ ने कहा कि संत रविदास ने ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां भेदभाव न हो और सभी समान हों. वर्ष 1967 में जब वे सातवीं कक्षा में पढ़ते थे, तब पाठ्यक्रम में संत गुरु रविदास के दोहे पढ़ाए जाते थे, लेकिन बाद के वर्षों में देश की सांस्कृतिक विरासत और महापुरुषों के योगदान को भुलाने का प्रयास किया गया. राठौड़ ने कहा कि संत रविदास ने समाज को समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया. उन्होंने ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि सिकंदर लोदी ने संत रविदास को प्रभावित करने के लिए सदना पीर को भेजा था, लेकिन वे स्वयं संत रविदास के अनुयायी बन गए. उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा रवाना किए गए पवित्र रज कलश रथ बूथ, वार्ड, विधानसभा और लोकसभा स्तर तक पहुंचकर समाज में समरसता का संदेश फैलाने और संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे.

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'यह चुनाव नहीं, श्रद्धा और विचारधारा का अभियान': भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस के उस आरोप को खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक आने पर भाजपा को संत गुरु रविदास की याद आई है. आर्य ने कहा कि राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव नहीं हैं, न ही महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हैं. यह अभियान किसी चुनावी मजबूरी का नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है. कांग्रेस की सरकार एक परिवार तक सीमित रहती हैं और नेहरू-इंदिरा गांधी को केंद्र में रखकर कार्यक्रम करती हैं, जबकि भाजपा की विचारधारा महापुरुषों, संतों और समाज सुधारकों के सम्मान की रही है. उन्होंने कहा कि इसी सोच के तहत संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष को सात महीने तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि अभियान सात महीने तक चलेगा और बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित कर संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक चेतना के विचारों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.

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