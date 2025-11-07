ETV Bharat / state

अच्छी खबर: मुख्यमंत्री ने दी कृषि अनुदान को स्वीकृति, 961 गांवों के 8 लाख किसानों को मिलेगी राहत

राजस्थान सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित छह जिलों के आठ लाख किसानों को कृषि अनुदान स्वीकृत किया है.

Agricultural Subsidies
मुूख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Courtesy DIPR)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 7, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. भजनलाल सरकार ने इस वर्ष अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के नुकसान को लेकर निर्णय किया है. इसके तहत उन्होंने प्रभावित 6 जिलों के किसानों के लिए अनुदान वितरण की स्वीकृति दी है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीफ की फसल के खराब होने पर कृषि अनुदान को दी गई स्वीकृति से 6 जिलों के आठ लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी.

मुूख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से कृषि अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी गई है. इसके लिए 6 जिलों की 40 तहसीलों के 2 हजार 961 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है. इस संवेदनशील निर्णय से अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, पाली और बांसवाड़ा जिले के आठ लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी. इसके तहत जिन किसानो के फसल में 30 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिलेगा. उन्होंने बताया कि किसानों को मिलने वाला मुआवजा फसलों के नुकसान के आधार पर दिया जाएगा.

पढ़ें: तबाही वाली बारिश! पूरे साल की मेहनत बर्बाद, हाड़ौती में किसानों को करीब 200 करोड़ का नुकसान

पिछले दिनों प्रदेश के कई जिलों में हुई तेज बारिश से किसानों की खरीफ की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था. लगातार हुई बारिश से किसानों की ज्यादातर फसल खराब हुई थी. इसके बाद से लगातार किसानों को कृषि अनुदान राशि देने की मांग की जा रही थी. किसानों की मांग के बीच सरकार ने संबंधित अधिकारियों को गिरदावरी करने के निर्देश दिए थे. गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 6 जिलों के 2961 गांवों को अभावग्रस्त मानते हुए यह कृषि अनुदान राशि स्वीकृत की है.

TAGGED:

EXCESSIVE RAINFALL IN RAJASTHAN
CM BHAJANLAL SHARMA
AGRICULTURAL SUBSIDIES SANCTIONED
AGRICULTURAL SUBSIDIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कमिश्नरेट में हाईवे पर लागू होगा लेन ड्राइविंग, नियम तोड़े तो गाड़ी नहीं रोकेंगे, मोबाइल पर आएगा चालान

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव परिणाम 2025: चारों पदों पर लेफ्ट का कब्जा, छह साल बाद जेएनयू को मिली महिला अध्यक्ष

अमेरिका ने मिनटमैन III ICBM मिसाइल का किया परीक्षण, जानें इसकी ताकत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.