अच्छी खबर: मुख्यमंत्री ने दी कृषि अनुदान को स्वीकृति, 961 गांवों के 8 लाख किसानों को मिलेगी राहत
राजस्थान सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित छह जिलों के आठ लाख किसानों को कृषि अनुदान स्वीकृत किया है.
Published : November 7, 2025 at 5:13 PM IST
जयपुर: प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. भजनलाल सरकार ने इस वर्ष अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के नुकसान को लेकर निर्णय किया है. इसके तहत उन्होंने प्रभावित 6 जिलों के किसानों के लिए अनुदान वितरण की स्वीकृति दी है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीफ की फसल के खराब होने पर कृषि अनुदान को दी गई स्वीकृति से 6 जिलों के आठ लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी.
मुूख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से कृषि अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी गई है. इसके लिए 6 जिलों की 40 तहसीलों के 2 हजार 961 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है. इस संवेदनशील निर्णय से अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, पाली और बांसवाड़ा जिले के आठ लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी. इसके तहत जिन किसानो के फसल में 30 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिलेगा. उन्होंने बताया कि किसानों को मिलने वाला मुआवजा फसलों के नुकसान के आधार पर दिया जाएगा.
पिछले दिनों प्रदेश के कई जिलों में हुई तेज बारिश से किसानों की खरीफ की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था. लगातार हुई बारिश से किसानों की ज्यादातर फसल खराब हुई थी. इसके बाद से लगातार किसानों को कृषि अनुदान राशि देने की मांग की जा रही थी. किसानों की मांग के बीच सरकार ने संबंधित अधिकारियों को गिरदावरी करने के निर्देश दिए थे. गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 6 जिलों के 2961 गांवों को अभावग्रस्त मानते हुए यह कृषि अनुदान राशि स्वीकृत की है.