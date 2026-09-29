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सीएम भजनलाल शर्मा बोले, 'निकाय चुनाव में तीसरा इंजन जोड़ा, अब पंचायत चुनाव में भी जोड़ना है'

सीएम भजनलाल मंच पर पार्टी नेताओं के साथ ( ETV Bharat Kota )