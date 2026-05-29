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नींदड़ ईको ट्रेल का उद्घाटन: सीएम बोले, 'प्रदेश में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं'

सीएम ने नींदड़ की पहाड़ी पर सफेद चंदन का पौधा लगाकर सघन वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने का संदेश दिया.

CM inaugurating the Neendad Eco Trail
नींदड़ ईको ट्रेल का उद्घाटन करते सीएम (Courtesy - CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 10:13 PM IST

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जयपुर: जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार्यों को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है, यह बात कान खोल कर सुन लें. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर के नींदड़ वन क्षेत्र में विकसित नींदड़-बैनाड़ बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट ईको ट्रेल का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और हरियाली बढ़ाने का संदेश देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया. मुख्यमंत्री ईवी कार से कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ पीपल के वृक्ष का पूजन किया और शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की.

'जनभागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण': मुख्यमंत्री ने नींदड़ की पहाड़ी पर सफेद चंदन का पौधा लगाकर सघन वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने का संदेश दिया. उन्होंने पक्षियों के लिए परिंडे बांधे और महिलाओं को तुलसी के पौधे वितरित किए. इसके बाद मुख्यमंत्री ने 'वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान' के तहत नींदड़ एनीकट पर श्रमदान कर जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति आमजन को जागरूक किया.

भ्रष्टाचार पर ये बोले सीएम भजनलाल, देखें वीडियो (Courtesy - CMO)

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नींदड़ वन क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर है. राज्य सरकार इसे सघन पौधारोपण और पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के माध्यम से विकसित करेगी ताकि यहां प्रकृति पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके. उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में बेहतर पार्किंग व्यवस्था विकसित करने, ट्रैक निर्माण कराने तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों और क्लबों को वृक्षारोपण अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में 200 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फैले इस वन क्षेत्र को एक आदर्श ईको-टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है.

CM voluntary labor at Neendad Anicut
नींदड़ एनीकट पर श्रमदान करते सीएम (Courtesy - CMO)

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प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य: सीएम भजन लाल ने विश्वास जताया कि 'हरियालो राजस्थान' और 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' प्रदेश में जनभागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देंगे. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्षा जल संरक्षण, एनीकट निर्माण और जल संचय संरचनाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने बताया कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरित होकर इस वर्ष प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है.

CM pouring water into earthen water pot for birds
परिंडे में पानी डालते सीएम (Courtesy - CMO)

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'भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं': इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सख्त संदेश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और अन्य लोग कान खोलकर सुन लें कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई थी और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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