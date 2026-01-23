ETV Bharat / state

सीएम भजनलाल बोले- पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो

राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती धांधली के खुलासों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जांच में दोषी पाए गए सभी को सजा मिलेगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के लगातार हो रहे खुलासों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज साफ कहा कि युवाओं के सपनों को रौंदने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता या अधिकारी क्यों न हो. उन्होंने कहा, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले लगातार पकड़े जा रहे हैं. विपक्ष के लोग बयान देते हैं कि उनके समय में गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन यह सब जांच में सामने आ जाएगा कि गड़बड़ी कब और कैसे हुई है. वो लोग कैसे भी बयान दें, लेकिन अगर गड़बड़ी की है तो भुगतना पड़ेगा. उन्होंने आज जयपुर में आयोजित मेगा पीटीएम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही है.

पांच साल पेपर लीक हुए: अपने संबोधन में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल में पेपर लीक होते थे, अब उनके लोग पकड़े जा रहे हैं. हमारे प्रदेश के युवाओं के सपनों को रौंदने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो. वे बोले, हमारे विरोधी कहते हैं कि पेपर लीक उनके समय में नहीं हुआ, जिसने गलत किया वह अधिकारी हो या नेता. जिसने युवाओं के सपनों पर चोट की है. उसे बख्शा नहीं जाएगा. वे लोग गरीब की पीड़ा नहीं जानते हैं.

सुनिए क्या बोले सीएम भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

ओएमआर शीट में हो जाता खेल: सीएम बोले, हम जानते हैं कि लोग ब्याज गरीब-मजदूर ब्याज पर पैसा लाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, जब उनके सपनों को रौंदा जाता है तो विद्यार्थी और माता-पिता भी आंसू बहाते हैं. गरीबों के बच्चे मेहनत करते थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि ओएमआर शीट में भी गड़बड़ हो जाती है. सीएम बोले, विपक्ष के लोग चाहे कैसे भी बयान दें, अगर गलत किया है तो भुगतना ही पड़ेगा. इस राज्य स्तरीय मेगा पीटीएम में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे.

एक हजार करोड़ रुपए की मिली सौगात: इस कार्यक्रम में गार्गी पुरस्कार की 127 करोड़ की राशि पात्र छात्राओं के खाते में हस्तांतरित की गई. दसवीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली बच्चियों को यह पुरस्कार मिलता है. वहीं, ट्रांसपोर्ट वाउचर के 53 करोड़ रुपए की राशि 4.40 लाख बच्चों के खातों में हस्तांतरित की गई. इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 700 करोड़ से अधिक की राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की कई स्कूलों के बच्चों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया.

बसंत पंचमी और नेताजी की जयंती पर आयोजन: सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, बसंत पंचमी और नेताजी सुभाषचंद बोस की जयंती के मौके पर मेगा पीटीएम का आयोजन हो रहा है. यह नव सृजन और नव चेतना का दिन है. राष्ट्र और राज्य की मजबूती के लिए विद्यार्थियों का मजबूत होना जरूरी है. सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय चेतना को सहेजना जरूरी है. हमारे महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई हमारे लिए लड़ी थी. उनके सपनों को मिलकर पूरा करना है. युवा शक्ति राज्य और राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है. आज का भारत अमृतकाल से गुजर रहा है. जो वैश्विक नेतृत्व की ओर आगे बढ़ रहा है.

विदेशी भाषा सीखने के लिए खुलेगा स्कूल: सीएम बोले, सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ ही निजी क्षेत्र में अवसर बढ़ा रही है. साथ ही हमारा युवा नौकरी लेने वाला ही नहीं, देने वाला भी बने. इसके लिए कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, राजस्थान की स्कूल-कॉलेजों में विदेशी भाषा सीखने के अवसर भी मुहैया करवाए जाएंगे. उन्होंने जयपुर में विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल खोलने की घोषणा की. वे बोले, सरकार चाहती है कि प्रदेश के लोगों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े. उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से बच्चों में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने की भी अपील की. बच्चों से कहा कि वे प्रतिस्पर्धा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें.

RAJASTHAN RECRUITMENT SCAM
RECRUITMENT EXAM MALPRACTICE
RAJASTHAN MEGA PTM
BASANT PANCHAMI
BHAJANLAL SHARMA ON PAPER LEAK

