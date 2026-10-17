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सीएम भजनलाल शर्मा बोले, ' मैं ईश्वरवादी हूं, यही मानता हूं कि सबकुछ ईश्वर ही तय करता है'

संबोधन देते सीएम भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बावड़ी स्थित रघुवंशपुर आश्रम में आयोजित रामकथा में भाग लिया. उन्होंने वहां आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूं. मैं यह मानता हूं कि यह सब लिखा है कि कहां जाना है, जो कुछ भी होता है ईश्वर ही तय करता है. कहां जाना है, कब जाना है, यह बस वहीं से तय होते हैं. यह धारणा मन को सुकून देती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले मुझे पता चलता था कि किसी गांव में रामकथा या भागवत होती, तो मैं बिना निमंत्रण ही जाता था.