सीएम भजनलाल शर्मा बोले, ' मैं ईश्वरवादी हूं, यही मानता हूं कि सबकुछ ईश्वर ही तय करता है'
सीएम ने युवाओं से कहा कि आपके पास रामायण पढ़ने का समय नहीं है, तो सुंदरकांड पढ़ें, जो सबकुछ बताता है.
Published : October 17, 2026 at 4:22 PM IST
जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बावड़ी स्थित रघुवंशपुर आश्रम में आयोजित रामकथा में भाग लिया. उन्होंने वहां आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूं. मैं यह मानता हूं कि यह सब लिखा है कि कहां जाना है, जो कुछ भी होता है ईश्वर ही तय करता है. कहां जाना है, कब जाना है, यह बस वहीं से तय होते हैं. यह धारणा मन को सुकून देती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले मुझे पता चलता था कि किसी गांव में रामकथा या भागवत होती, तो मैं बिना निमंत्रण ही जाता था.
'कथवाचक दुनिया को दे रहे दिशा' : सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे संत–महंत, कथावाचक दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं. वे हमें बता रहे हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है? यह भी बताते हैं कि यह खाई है और यह गड्ढा है. कहां जाना है, कहां नहीं जाना है. यह वह धरती है जिसने दुनिया का नेतृत्व किया है. यह क्षमता हमारे संत–मुनियों से मिली हैं. इनके बनाए नियम हजारों सालों से चल रहे हैं.
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'कर्तव्य भूल अधिकारों की कर रहे बात' : उन्होंने कहा कि रामराज की स्थापना कर्तव्यों के माध्यम से हुई है, लेकिन आज हम अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य भूल रहे हैं. घर में पुत्र–पिता से पूछता है कि मेरे अधिकार क्या हैं. अगर अधिकार के बजाय कर्तव्य की श्रेणी में आ जाएंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. हमें समाज के अंदर समरसता का भाव पैदा करना चाहिए. सांस्कृति विरासत को आगे बढ़ाएंगे तो अधिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम कर्तव्यों से राष्ट्र को आगे बढाएंगे. कार्यक्रम में मंत्री जोगाराम पटेल, केके विश्नोई, विधायक भैराराम सियोल, अतुल भंसाली, प्रियंका चौधरी, पब्बाराम विश्नोई, अर्जुनगर्ग, सांसद पीपी चौधरी, संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे.
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'रामायण नहीं, तो सुंदरकांड पढ़ें' : सीएम ने कहा कि हमारी संस्कृति दुनिया को रास्ता दिखाती हैं. मैं युवाओं से कहता हूं कि आपके पास रामायण पढ़ने का समय नहीं है, तो सुंदरकांड पढ़ें, जो सबकुछ बताता है. भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही सबसे बड़ा है. लेकिन हम यह सोचते हें कि हमारे मन की अभिलाषा हम ही पूरे करेंगे. यह ऊपर वाले पर छोड़नी चाहिए, वो ही पूरा करेगा. हमें हमारी विरासत को गर्व करते हुए इसे आगे बढ़ाना चाहिए.
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'हम नदियों–पहाड़ों को पूजने वाले' : उन्होंने कहा कि पूर्व में हमारे घर में सब साथ बैठते थे, तो हमारे बजुर्ग रामायण के प्रसंग बताते थे, लेकिन अब ये चर्चा विलुप्त होती जा रही है. आज स्थिति बदल रही है, युवाओं से कहूंगा कि मोबाइल आपकी बात समझता है. आप जैसा चाहेगे, वैसा आपको दिखाता है. हम वह लोग हैं जो पहाड़ों और नदियों को भी पूजते हैं. हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है. हमारे अंदर अगर समरसता और सहयोग हो, तो यह आगे बढ़ेगा. हमारी चार जातियां किसान, मजूदर युवा व महिलाओं के प्रति काम करेंगे तो आगे बढेंगे.
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'राम आस्था नहीं जीवन का विषय' : सीएम ने कहा कि प्रभु राम सिर्फ आस्था का विषय नहीं हैं. हमारे लिए यह जीवन का विषय है. हमारे जीवन की हर भूमिका में राम मार्गदर्शन करते हैं. हमारी भारत की सभ्यता की आत्मा का श्रवण रामकथा में होता है. हमारी संस्कृति में यह माना जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम होता है. इसका स्मरण करने से राम के जीवन के आदर्श से जुड़ने का मौका मिलता है.
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कार्यकर्ताओं को किया संबोधित : मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर देहात जिले के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया. सीएम ने निकाय चुनाव की तरह ही कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए जीत का मंत्र दिया. मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं व कामों को आमजन तक पहुंचाए. संवाद कार्यक्रम में देहात अध्यक्ष त्रिभुवनसिंह भाटी और ज्योति ज्याणी मौजूद रहे. इसके बाद सीएम जोधपुर के लिए रवाना हो गए, वहां से जयपुर जाएंगे.