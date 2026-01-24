श्री गौमाता महोत्सव में पहुंचे सीएम भजनलाल बोले, 'धीरेंद्र शास्त्री ने युवाओं को मंदिर की तरफ लौटाया'
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी संस्कृति में नदी, पहाड़ और वृक्षों को पूजते हैं.
Published : January 24, 2026 at 7:22 PM IST
कोटा: रामगंज मंडी में चल रहे श्री गौमाता महोत्सव और राम कथा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को पहुंचे. इस आयोजन के यजमान प्रदेश के शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने उनकी अगवानी की. दोनों ने कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री आने वाली पीढ़ी को सनातन के बारे में जानकारी देते हैं और उसकी तरफ मोड़ने का काम करते हैं.
'सनातन को सरल भाषा में लोगों के दिलों तक पहुंचा रहे': सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम नदी, पहाड़ और वृक्षों को भी पूजते हैं. गौ माता का भी पूजन करते हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति में इसका काफी महत्व है. धीरेंद्र शास्त्री सरल और प्रभावशाली वाणी से करोड़ों लोगों के जीवन में धर्म का दीपक जलाने का काम किया है. ये स्पष्ट बात बोलते हैं. इन्होंने सनातन धर्म को सरल भाषा में लोगों के दिलों तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है. युवाओं को मंदिरों की तरफ लौटाया है. सीएम ने कहा कि सभी आयु वर्ग के लोगों को धर्म और महापुरुषों का ज्ञान जरूरी है. धीरेंद्र शास्त्री आने वाली पीढ़ी को सनातन के बारे में जानकारी देते हैं और उसकी तरफ मोड़ने का काम करते हैं.
पढ़ें: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने खोली पर्चियां, भक्तों ने मांगी शादी, जॉब और परिवार में शांति
'धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म के ध्वजवाहक': लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जहां भी बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के पैर पड़ते हैं, वह स्थल आध्यात्मिक व धर्म का स्थल बन जाता है. धीरेंद्र शास्त्री ने आध्यात्मिक जीवन से नई ऊर्जा व दिशा दी है. सनातन व भारतीय संस्कृति को दूत व ध्वजवाहक के रूप में पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं. बागेश्वर धाम मंदिर में ही कैंसर अस्पताल बना दिया गया है. यह मानव सेवा और पुण्य का काम है. इससे कोई बड़ी सेवा नहीं हो सकती है. सीएम और बिरला के अलावा शनिवार को कथा में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेम चंद बैरवा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर व विधायक कल्पना देवी सहित कई नेता पहुंचे थे.