ETV Bharat / state

श्री गौमाता महोत्सव में पहुंचे सीएम भजनलाल बोले, 'धीरेंद्र शास्त्री ने युवाओं को मंदिर की तरफ लौटाया'

कोटा: रामगंज मंडी में चल रहे श्री गौमाता महोत्सव और राम कथा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को पहुंचे. इस आयोजन के यजमान प्रदेश के शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने उनकी अगवानी की. दोनों ने कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री आने वाली पीढ़ी को सनातन के बारे में जानकारी देते हैं और उसकी तरफ मोड़ने का काम करते हैं.

'सनातन को सरल भाषा में लोगों के दिलों तक पहुंचा रहे': सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम नदी, पहाड़ और वृक्षों को भी पूजते हैं. गौ माता का भी पूजन करते हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति में इसका काफी महत्व है. धीरेंद्र शास्त्री सरल और प्रभावशाली वाणी से करोड़ों लोगों के जीवन में धर्म का दीपक जलाने का काम किया है. ये स्पष्ट बात बोलते हैं. इन्होंने सनातन धर्म को सरल भाषा में लोगों के दिलों तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है. युवाओं को मंदिरों की तरफ लौटाया है. सीएम ने कहा कि सभी आयु वर्ग के लोगों को धर्म और महापुरुषों का ज्ञान जरूरी है. धीरेंद्र शास्त्री आने वाली पीढ़ी को सनातन के बारे में जानकारी देते हैं और उसकी तरफ मोड़ने का काम करते हैं.