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जन्माष्टमी पर भरतपुर में अनूठी परंपरा: राधारमण मंदिर में दिन में हुआ अभिषेक, सीएम शर्मा पहुंचे पूंछरी, मुखारविंद के दर्शन किए

श्रीकृष्ण का दिन में पंचामृत में दूध, दही, घी, बूरा और शहद मिलाकर अभिषेक किया गया.

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राधारमण मंदिर में भगवान का अभिषेक किया गया (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 4:20 PM IST

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भरतपुर: ब्रजांचल में शामिल भरतपुर में जन्माष्टमी का उल्लास मंदिरों में दिखाई देने लगा है. शहर के प्राचीन श्री राधारमण मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर अनूठी परंपरा के तहत दिन में ही ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया गया. करीब 160 वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान के बाल स्वरूप की सेवा परंपरा है. इसके चलते अभिषेक रात में नहीं, बल्कि दिन में किया जाता है. इस दौरान 501 किलो पंचामृत से ठाकुर जी का अभिषेक हुआ और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन के साक्षी बने. उधर श्री बांके बिहारी मंदिर में रात 11:30 बजे अभिषेक होगा. जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को पूंछरी का लौठा पहुंचे. उन्होंने गिरिराजजी की तलहटी में मुकुट मुखारविंद के दर्शन कर पूजा-अर्चना की.

श्री राधारमण मंदिर के कार्यक्रम संयोजक विष्णु लोहिया ने बताया कि बाल स्वरूप श्रीकृष्ण का दिन में पंचामृत में दूध, दही, घी, बूरा और शहद मिलाकर अभिषेक किया गया. अभिषेक के बाद पंचामृत श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के रूप में वितरित किया गया. मान्यता और सेवा परंपरा के अनुसार यहां भगवान को बाल स्वरूप में विराजमान माना जाता है. इसी वजह से जन्माष्टमी पर दिन में अभिषेक की यह परंपरा निभाई जाती है. इसी वैष्णव सेवा परंपरा के कारण यहां जन्माष्टमी का पंचामृत अभिषेक दिन में किया जाता है.

राधारमण मंदिर में अभिषेक...सीएम ने किए मुखारविंद के दर्शन (ETV Bharat Bharatpur)

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रात को होगा बांके बिहारी जी का अभिषेक: ट्रस्ट प्रतिनिधि गिरीश सिंघल ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी की रात 11:30 बजे ठाकुर जी का अभिषेक शुरू होगा. करीब 15 से 20 मिनट तक चलने वाले अभिषेक के बाद रात 12 बजे से पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद वितरण शुरू होगा. श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार प्रसाद वितरण रात करीब 1 से 1:30 बजे तक जारी रहने की संभावना है. जन्माष्टमी के लिए करीब 11 मन पंचामृत (440 किलो) और 7 मन पंजीरी (280 किलो) तैयार की गई है.

बांके बिहारी मंदिर में चार दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव: इधर, श्री बांके बिहारी मंदिर विकास ट्रस्ट की ओर से चार दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. महोत्सव में बच्चों से लेकर श्रद्धालुओं तक के लिए कई कार्यक्रम रखे गए हैं. शाम 6:30 बजे बाल रूप-सज्जा कार्यक्रम होगा, जिसमें बच्चे कृष्ण और बालिकाएं राधा रानी के स्वरूप में सजकर हिस्सा लेंगी. प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे. भाग लेने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा.

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भरतपुर का बांकेबिहारी मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

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नंदोत्सव में मथुरा-वृंदावन के कलाकार देंगे प्रस्तुति: उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी के अगले दिन 5 सितंबर को बांके बिहारी मंदिर परिसर में नंदोत्सव मनाया जाएगा. इसके लिए मथुरा-वृंदावन से कलाकार बुलाए गए हैं. भक्त नंदोत्सव की खुशियां मनाएंगे. इसके बाद 6 और 7 सितंबर को शाम 5 बजे से बालिकाओं की नृत्य प्रतियोगिता होगी. 6 सितंबर को 5 से 10 वर्ष और 7 सितंबर को 11 से 14 वर्ष की बालिकाएं ठाकुर जी के भजनों पर नृत्य प्रस्तुत करेंगी.

यातायात की विशेष व्यवस्था: जन्माष्टमी पर दोनों मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. बांके बिहारी मंदिर के आसपास भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है. केतन गेट और चौबुर्जा की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जाएगा. मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मंदिर क्षेत्र में चार पहिया वाहन लेकर आने से बचें और संभव हो तो दोपहिया वाहन से आएं.

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मुखारविंद के दर्शन करते सीएम (ETV Bharat Bharatpur)

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पूंछरी पहुंचने पर सीएम का स्वागत किया गया (ETV Bharat Bharatpur)

सीएम शर्मा ने पूंछरी में मुखारविंद के किए दर्शन: जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को पूंछरी का लौठा पहुंचे. उन्होंने गिरिराजजी की तलहटी में मुकुट मुखारविंद के दर्शन कर पूजा-अर्चना की, साथ में पत्नी गीता शर्मा रहीं. श्रद्धापूर्वक गिरिराज महाराज के समक्ष शीश नवाया और प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की. डीग के जनसंपर्क अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि दर्शन के बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना और पंचामृत अभिषेक किया गया. श्रीनाथ जी मंदिर महंत ने स्वागत किया. गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री श्रीनाथ जी और गिरिराज महाराज के अनन्य भक्त माने जाते हैं, ब्रजभूमि के प्रति विशेष आस्था रही है.

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करौली के मदनमोह​न मंदिर का श्रृंगारित विग्रह (ETV Bharat Karoli)

मदनमोहनजी मंदिर में दंडवत कर रहे भक्त: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर करौली में आस्था और उत्साह का माहौल है, आराध्यदेव मदनमोहनजी मंदिर में सुबह से श्रद्धालु पहुंचने लगे, परिसर खचाखच भरा रहा. बड़ी संख्या में भक्त दंडवत परिक्रमा देकर खुशहाली की मनौती मांग रहे हैं. रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा. ट्रस्ट ने ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है. विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, श्रद्धालु 108 परिक्रमा कर कामना कर रहे हैं. भीड़ को देखते हुए पुलिस- प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए. शहर में नो-एंट्री, भारी पुलिस बल तैनात, डीएम अक्षय गोदारा और एसपी लोकेश सोनवाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उधर सदियों पुरानी पतंगबाजी की परंपरा पर मौसम की मार पड़ी, अलसुबह से रिमझिम बारिश से पतंगबाज मायूस रहे. व्यापारी हैप्पी पंडित बोले- सालभर से इंतजार करते हैं, बाहर से माल लाते हैं, इस बार बारिश ने व्यापार चौपट कर दिया.

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मं​डफिया के सांवलियाजी (ETV Bharat Chittorgarh)

सांवलियाजी मंदिर में हुई भव्य सजावट: श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल की ओर से जन्माष्टमी पर शुक्रवार को मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक एवं भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम दर्शन के लिए व्यापक तैयारियां हैं, सुबह से श्रद्धालु आ रहे हैं, मुख्य आयोजन मध्यरात्रि में विशेष आरती और पंजीरी प्रसाद वितरण होगा. सीईओ एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेशचंद्र धाकड़ ने बताया कि मंदिर को पुष्प सज्जा एवं विद्युत रोशनी से सजाया गया है, बाहर से पुष्प मंगवाए गए हैं. रात 8 बजे ड्रोन शो होगा, श्रद्धालु पार्किंग क्षेत्र से आनंद ले सकेंगे, रात 12 बजे आरती, प्रसाद वितरण और आतिशबाजी होगी. दर्शन, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, यातायात की समुचित व्यवस्था है. मीरा सर्किल पार्किंग से प्रवेश, जिग-जैग बैरिकेडिंग, विभिन्न मार्गों के लिए अलग-अलग पार्किंग, बसों के लिए मंडफिया खेल मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

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सुसज्जित श्रीनाजी मंदिर (ETV Bharat Nathdwara)

श्रीनाथजी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम: नाथद्वारा के पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधानपीठ श्रीनाथजी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मन रही है. 4 सितंबर सुबह करीब 4:45 बजे पंचामृत स्नान एवं मंगला आरती के दर्शन हुए. कृष्ण स्वरूप श्रीनाथजी को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत स्नान करवाकर तिलक लगाकर आरती उतारी गई. दोपहर में राजभोग और रात में अर्धरात्रि तक जागरण के दर्शन होंगे. सबसे विशेष आकर्षण रात 12 बजे 21 तोपों की सलामी है. मान्यता है कि नंदराय के घर लालन के जन्म की खुशी में सलामी दी जाती है ताकि आसपास के लोगों तक सूचना पहुंचे. 350 वर्ष पूर्व मेवाड़ पधारने के समय से परंपरा चली आ रही है. ठीक 12 बजे मंदिर की छतरी से बिगुल बजाकर सूचना दी जाती है.

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