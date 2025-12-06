ETV Bharat / state

न रूट लिया न सुरक्षा का तामझाम, सीएम भजनलाल प्रोटोकॉल तोड़ पहुंचे जवाहर सर्किल मॉर्निंग वॉक पर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रोटोकॉल तोड़ अचानक जवाहर सर्किल मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे गए.

मुख्यमंत्री भजनलाल मॉर्निंग वॉक करते हुए
मुख्यमंत्री भजनलाल मॉर्निंग वॉक करते हुए (फोटो : सीएमओ)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 10:00 AM IST

Updated : December 6, 2025 at 10:13 AM IST

जयपुर : प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर सादगी का परिचय देते हुए आमजन को यह एहसास कराया कि वह उनके बीच से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं. शनिवार को सुबह-सुबह सीएम भजनलाल शर्मा बहुत कम सुरक्षा और बिना किसी ट्रैफिक रूट लिए जवाहर सर्किल मॉर्निंग वॉक करने पहुंच गए. सीएम को अचानक अपने बीच देखकर वहां वॉक कर रहे हैं लोग भी अचंभित रह गए. सीएम भजनलाल शर्मा ने सादगी पूर्ण तरीके से अपना वॉक पूरा किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी चर्चा की और उनके बीच बैठकर चाय की चुस्की का भी आनंद लिया.

पूर्व में यहां नियमित करते थे मॉर्निंग वॉक : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक अल सुबह जवाहर सर्किल मे मार्निंग वॉक करने पहुंचे. सीएम ने इस दौरान बहुत ही कम सुरक्षा और प्रोटोकॉल साथ रखा. मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार भजनलाल शर्मा जवाहर सर्किल पर सीएम बनने से पहले भी लगातार मॉर्निंग वॉक करते थे. सीएम बनने के बाद दैनिक रूप से मुख्यमंत्री निवास पर भी करीब 45 मिनट योग और मार्निंग वॉक करते हैं. यही वजह है कि आज जब सीएम भजनलाल शर्मा जवाहर सर्किल पहुंचे तो वहां पर उनकी पुरानी यादें भी ताजा हो गई और वह परिचित लोग भी उन्हें वहां पर मिले.

आमजन से सीधा जुड़ाव का संदेश : ऐसा नहीं है सीएम भजनलाल पहली बार इस तरह से आमजन के साथ मॉर्निंग वॉक करते दिखे. इससे पहले भी मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा जयपुर के सिटी पार्क, सेंट्रल पार्क सहित अन्य पार्कों में इसी तरह बिना किसी सूचना के मार्निंग वॉक पर पहुंच चुके हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्निंग वॉक के दो उद्देश्य एक फिट राजस्थान का संदेश, दूसरा आम जन से मुलाकात और रामा श्यामा. सीएम भजनलाल कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को सुबह सुबह का कुछ समय स्वास्थ के लिए निकालना चाहिए, योग और वॉक से व्यक्ति स्वस्थ रहता है. उसकी दिनचर्या की शुरुआत भी अच्छी होती है.

