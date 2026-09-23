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सीएम भजनलाल का जैसलमेर दौरा: बाबा रामदेवजी के दर्शन किए, पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की.

जैसलमेर पहुंचे सीएम भजनलाल
सीएम ने बाबा रामदेवजी के दर्शन किए (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 6:23 PM IST

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जैसलमेर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को एक दिवसीय रामदेवरा दौरे पर पहुंचे. रामदेवरा हेलिपैड पहुंचने पर भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. उद्योग एवं वाणिज्य तथा युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री के.के. विश्नोई भी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद रहे. मुख्यमंत्री हेलिपैड से रवाना होकर रामदेवरा के मुख्य बाजार पहुंचे. यहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पैदल चलकर बाबा रामदेव मंदिर पहुंचे. मुख्यमंत्री के मुख्य बाजार से मंदिर तक पैदल पहुंचने के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे.

बाबा रामदेव मंदिर में की पूजा-अर्चना: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर बाबा रामदेवजी के दर्शन किए और विधिवत पूजा-अर्चना की. मंदिर में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली, सुख-समृद्धि और शांति की कामना की. मंदिर प्रशासन एवं पुजारियों की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया. दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में कतार में खड़े श्रद्धालुओं से भी बातचीत की. मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से उनकी यात्रा, दर्शन व्यवस्था और रामदेवरा में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. श्रद्धालुओं ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की. मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर कतार में खड़े श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया. मुख्यमंत्री ने सहजता के साथ श्रद्धालुओं की बात सुनी और व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली.

जैसलमेर पहुंचे सीएम भजनलाल
जैसलमेर पहुंचे सीएम भजनलाल (ETV Bharat Jaisalmer)

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मंत्री के.के. विश्नोई ने किया स्वागत: उद्योग एवं वाणिज्य तथा युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री के.के. विश्नोई भी बुधवार को रामदेवरा पहुंचे. उन्होंने बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन-पूजन किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रामदेवरा पहुंचने पर मंत्री विश्नोई ने उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मौजूद रहे. बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर संवाद किया. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए रामदेवरा में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए. हेलिपैड से लेकर मुख्य बाजार और बाबा रामदेव मंदिर तक पुलिस एवं प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं संभाली गईं.

मंदिर दर्शन और बाजार भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलिपैड पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल, विकास कार्यों और आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता के काम उनसे जुड़कर किए जाएं और ऐसा कोई भी काम न छोड़ा जाए, जो जनता के हित से जुड़ा हो.

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विकास कार्यों का किया जिक्र: मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगातार काम किया जा रहा है. उन्होंने सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों में से करीब 78 प्रतिशत कार्य अब तक पूरे किए जा चुके हैं. उन्होंने युवाओं को रोजगार देने तथा भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और नकल के मामलों में की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और बड़ी संख्या में आरोपियों को जेल भेजा गया है.

कार्यकर्ताओं ने किया सीएम का स्वागत
कार्यकर्ताओं ने किया सीएम का स्वागत (ETV Bharat Jaisalmer)

जनता के सुख-दुख में शामिल हों कार्यकर्ता: मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहकर काम करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जनता के सुख-दुख में शामिल हों और उनकी समस्याओं को समझें. उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने, युवाओं को आगे बढ़ाने और मजदूरों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के हित में काम करने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश की जनता की उम्मीदें भाजपा कार्यकर्ताओं से जुड़ी हैं. ऐसे में कार्यकर्ताओं को पूरी भागीदारी के साथ जनता के बीच रहकर काम करना चाहिए.

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पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को किया सक्रिय: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और पंचायत समितियों तथा जिला परिषद में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें. उन्होंने निकाय चुनाव में मिले समर्थन का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जिताने के लिए संगठन को बूथ और पंचायत स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया.

जैसलमेर का कार्यकर्ता मजबूत, पूरी ताकत से जुटें: मुख्यमंत्री ने जैसलमेर के भाजपा कार्यकर्ताओं की क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसलमेर का कार्यकर्ता मजबूत है. उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं की क्षमता को नजदीक से देखा है. सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण जैसलमेर में संगठन को मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आगामी पंचायत चुनावों में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया.

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