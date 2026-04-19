ETV Bharat / state

महिला आरक्षण बिल: सीएम बोले- विपक्ष ने किया महिलाओं का अपमान, हर चुनाव में जवाब देगी नारी शक्ति

प्रेस वार्ता में सीएम, उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्यमंत्री ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )