महिला आरक्षण बिल: सीएम बोले- विपक्ष ने किया महिलाओं का अपमान, हर चुनाव में जवाब देगी नारी शक्ति
महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों पर भाजपा हुई हमलावर.
Published : April 19, 2026 at 6:51 PM IST
जयपुर: लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संसद में लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरने के बाद अब इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है. इस मुद्दे को लेकर आज रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस ब्रीफिंग कर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इससे विपक्ष की महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच सबके सामने आई है. नारी शक्ति अपना अपमान कभी नहीं भूलेगी और समय आने पर विपक्षी दलों को महिलाएं पुरजोर तरीके से जवाब भी देंगी. इस मौके पर केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अलका मूंदड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़, सरिता गेना और डॉ. मूर्ति मीणा भी मौजूद रहीं.
महिलाओं को हक देने के लिए लाए विधेयक : उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला शक्ति को संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान संशोधन और महिला आरक्षण विधेयक लाए. यह बिल पारित होने से 2029 में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलता. आजादी के बाद आज भी माता-बहनों को उनका हक नहीं मिला. जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सरकार रही. उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा. महिलाओं का सम्मान हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है. पीएम यह विधेयक लाए ताकि महिलाओं को उनका हक मिले.
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विपक्ष के अड़ियल रुख ने बनाया काला अध्याय : उन्होंने कहा, विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण यह बिल पारित नहीं हुआ. संसद में दो दिन जो हुआ. वह काफी निराशाजनक है. देश के संसदीय इतिहास में 17 अप्रैल, 2026 का दिन एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता था. लेकिन विपक्ष के अड़ियल रुख ने इसे एक काला अध्याय बना दिया. वे बोले, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठने का आह्वान किया था. गृहमंत्री और संसदीय कार्यमंत्री ने विपक्ष के हर एक सदस्य की शंकाओं का समाधान किया. लेकिन विपक्ष नारी शक्ति के विरोध में खड़ा हुआ. जबकि यह बिल नहीं बल्कि विकसित भारत के संकल्प का आधार था.
विपक्ष ने की ओछी राजनीति : सीएम बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चार जातियां बताई हैं. उनमें महिलाओं को सबसे ऊपर रखा. उन्होंने 2014 के बाद माता-बहनों के लिए अभियान चलाया. पीएम ने बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ का नारा दिया. इससे लिंगानुपात सुधरा. स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और लखपति दीदी महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई. इस बिल से महिलाओं को बड़ी उम्मीद थी. लेकिन विपक्ष ने ओछी राजनीति के लिए महिलाओं की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया.
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महिलाएं हर चुनाव में सबक सिखाएंगी : सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके परिवारवादी पार्टियां हैं. इन्हें महिलाओं को आगे लाने में दिक्कत होती है. महिलाओं ने सदन में न सिर्फ महिलाओं का अपमान किया, बल्कि अपनी जीत का शर्मनाक तरीके से जश्न भी मनाया. यह उनका चेहरा उजागर करता है. यह विपक्ष की सोची समझी चल थी. विपक्ष ने क्षेत्रवाद को लेकर भ्रम फैलाया. ये दल महिलाओं को सम्मान देने का ढोंग करते हैं. लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने का समय आया तो अपना असली चेहरा दिखाया. इन दलों का महिलाओं का विरोध करने का इतिहास रहा है. महिलाएं अपना अपमान नहीं भूलेंगी और समय आने पर इन दलों को महिलाएं जवाब देंगी. हर चुनाव में महिलाएं इन दलों को सबक सिखाएंगी.
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पीएम पर राहुल का वक्तव्य शर्मनाक : वहीं, केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा, संसद का विशेष सत्र इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाता. पीएम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं. हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं. आज आधी आबादी को हक देने का मौका था. हमारी संस्कृति और परंपरा में पूजनीय माना जाता है. पीएम ने हर योजना में महिलाओं को केंद्र में रखा. संसद के विशेष सत्र में जो हुआ. वह महिलाओं के साथ विश्वासघात है. विपक्ष ने बिल में रोड़े अटकाए. कई पार्टियों को लगा कि उनके राज्यों को नुकसान होगा. पीएम और गृहमंत्री ने साफ किया कि किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पीएम पर दिए वक्तव्य को शर्मनाक बताया.