ETV Bharat / state

25 हजार लीटर गाय के घी से 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ शुरू, सीएम भजनलाल बोले- भारतीय संस्कृति में यज्ञ का विशेष महत्व

यज्ञशाला के लिए बनाया गया मुख्य द्वार ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को सीकर रोड स्थित नींदड़ में आयोजित 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और श्रीराम कथा में शामिल हुए. उन्होंने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में सपरिवार मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहूति दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि रामभद्राचार्य महाराज का भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के अनुरूप यज्ञ विधि से कार्य किया जाता है. विश्व कल्याण और राज्य के विकास के लिए स्वामी रामभद्राचार्य का यह यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण है. यज्ञ के माध्यम से सद्भावनाएं सशक्त होती हैं. इस मौके पर रामभद्राचार्य ने कहा कि यह यज्ञ भारत को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की कामना से किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह यज्ञ देश को अखंड, अजय और सशक्त बनाने के साथ-साथ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है. यज्ञ में बैठे यजमान (ETV Bharat Jaipur)