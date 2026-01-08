25 हजार लीटर गाय के घी से 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ शुरू, सीएम भजनलाल बोले- भारतीय संस्कृति में यज्ञ का विशेष महत्व
महायज्ञ में 1451 वैदिक विद्वान पंडित मंत्रोच्चार के साथ हवन कराएंगे. यज्ञ प्रतिदिन सुबह 8 से 12 बजे तक होगा.
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को सीकर रोड स्थित नींदड़ में आयोजित 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और श्रीराम कथा में शामिल हुए. उन्होंने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में सपरिवार मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहूति दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि रामभद्राचार्य महाराज का भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के अनुरूप यज्ञ विधि से कार्य किया जाता है. विश्व कल्याण और राज्य के विकास के लिए स्वामी रामभद्राचार्य का यह यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण है. यज्ञ के माध्यम से सद्भावनाएं सशक्त होती हैं.
इस मौके पर रामभद्राचार्य ने कहा कि यह यज्ञ भारत को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की कामना से किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह यज्ञ देश को अखंड, अजय और सशक्त बनाने के साथ-साथ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है.
8 से 16 जनवरी तक सीकर रोड स्थित नींदड़ आवासीय योजना में पहली बार विराट स्तर पर श्रीराम कथा और 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान होने वाले 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में 25 हजार लीटर गाय का शुद्ध घी, लाखों किलो वैदिक हवन सामग्री और सनातन औषधियों का उपयोग होगा, तथा डेढ़ करोड़ से अधिक आहुतियां दी जाएंगी.
विशाल यज्ञशाला: महायज्ञ के आयोजन को लेकर 350×450 मीटर क्षेत्र में विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जहां 1008 यज्ञ कुंड तैयार किए गए हैं. महायज्ञ में 1451 वैदिक विद्वान पंडित मंत्रोच्चार के साथ हवन कराएंगे. प्रतिदिन सुबह 8 से 12 बजे तक होने वाले इस यज्ञ में एक साथ 1008 यजमान भाग लेंगे. श्रद्धालु यज्ञशाला की परिक्रमा भी कर सकेंगे. इसके साथ ही, इस महायज्ञ में 2 लाख किलो लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है.