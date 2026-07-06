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सीएम बोले- कांग्रेस ने सहकारिता को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा, डबल इंजन सरकार ने दिया समृद्धि का नया मॉडल

नई दिल्ली/जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहकारिता के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया. सोमवार को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम शर्मा ने कहा, देश में सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मिली है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने लंबे समय तक सहकारिता संस्थाओं को भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थ का अड्डा बनाकर उनकी मूल भावना को कमजोर किया, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे किसानों, ग्रामीणों और वंचित वर्ग की आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम बनाया है.

तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. यदि इसे पारदर्शिता, सुशासन और जनहित की भावना से संचालित किया जाए तो करोड़ों किसानों और ग्रामीण परिवारों के जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव ला सकती है. कांग्रेस शासन में सहकारी संस्थाओं का उपयोग सीमित हितों और राजनीतिक संरक्षण तक सीमित रहा. इससे कई संस्थाओं की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता प्रभावित हुई. इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए.