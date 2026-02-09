मुख्यमंत्री का दर्द झलका: सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे कुछ कर्मचारी, एक व्यक्ति को ही लिख दिए च्यवनप्राश के 75 डब्बे
कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा के दुरूपयोग पर चिंता जताई. उन्होंने चेतावनी भी दी.
Published : February 9, 2026 at 4:31 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का स्वर्ण जयंती समारोह सोमवार को हुआ. इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि थे. सीएम ने कर्मचारियों द्वारा सरकारी सुविधाओं के दुरूपयोग पर नाराजगी जताई. उन्होंने चेतावनी दी कि काम नहीं करने वालों के लिए पश्चिमी राजस्थान में खूब जगह है. उन्होंने संस्थान के लिए नई जमीन आवंटन की बात कही.
मुख्यमंत्री शर्मा ने चिकित्सा सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए चिकित्सा कर्मियों को सावधानी बरतने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों के लिए सरकार ने सुविधा दी हुई है कि जिसको जरूरत हो वो उन सुविधाओं का लाभ ले, लेकिन देखने में आ रहा है कि उन सुविधाओं का सदुपयोग कम और दुरूपयोग ज्यादा हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों देखा कि किसी एक कर्मचारी को च्यवनप्राश के 75 डब्बे लिख दिए गए. क्या यह उचित है? उन्होंने कहा कि सरकार खुले दिल से कर्मचारियों के लिए काम करना चाहती है, लेकिन जब इस तरह की गड़बड़ी होती है, तो अच्छा नहीं लगता.
उन्होंने कहा, 25-30 साल का एक नौजवान पंचकर्म करवाने आ रहा है. वह महीने में चार बार पंचकर्म करवा रहा है. ऐसा मत करिए, मैं डॉक्टर से कहना चाहता हूं कि वे कहीं नजदीक में सर्विस दे रहा होगा, लेकिन उसे ज्यादा ही दिक्कत है, तो बता दीजिए. पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह है, जहां आने-जाने से ही पंचकर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी.' मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन संदेश देना चाहता हूं कि उन्हें कैमरा देख रहा है, सब लोग कैमरे की नजर में हैं, इसलिए इस तरह के काम मत करिए.
एनआईए को जमीन देगी सरकार: समारोह में मौजूद केंद्रीय आयुष मंत्री जाधव ने राज्य सरकार से आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन देने की बात कही. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद संस्थान प्रशासन से जयपुर में जमीन चिह्नित करने और राज्य सरकार के अधिकारियों से मिलने की बात कही. उन्होंने भरोसा दिलाया कि एनआईए प्रशासन जहां भी कहेगा, राज्य सरकार वहीं जमीन उपलब्ध करा देगी. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद थे.