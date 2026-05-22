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धंबोला में मुख्यमंत्री की चौपाल: बोले- PM मोदी लाए महिलाओं के लिए आरक्षण, लेकिन कुछ पार्टियों को पसंद नहीं आया नारी शक्ति का आगे बढ़ना

डूंगरपुर: चौरासी विधानसभा क्षेत्र के धंबोला ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं, किसानों, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और लोगों से बात की. इस दौरान सभी वर्ग के लोगों ने अपने क्षेत्र के कामकाज और सरकारी योजनाओं के लाभ का जिक्र किया. मुख्यमंत्री ने भी सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति वंदन अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इसलिए महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून लेकर आए, लेकिन परिवारवाद चलाने वाली पार्टी, महिला विरोधी पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया.

मुख्यमंत्री ने बीएपी (भारत आदिवासी पार्टी) का नाम लिए बिना कहा कि वे आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उन्होंने भी विरोध किया और परिवारवाद की पार्टी के साथ खड़े रहे. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से यहां की महिलाएं और बेटियां आगे आतीं, उन्हें विधानसभा और लोकसभा में मौका मिलता, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़ें. मुख्यमंत्री शर्मा देर शाम धंबोला रात्रि चौपाल में पहुंचे. स्कूल परिसर में आयोजित चौपाल में उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया, तीर-कमान भेंट किए गए. राजीविका की महिलाओं ने शॉल ओढ़ाकर और भेंट देकर स्वागत किया. कठपुतली के माध्यम से सरकारी योजनाओं और उनके लाभ बताए गए. कठपुतली प्रदर्शन में स्थानीय वागड़ी भाषा में मुख्यमंत्री का वागड़ की धरती पर स्वागत किया गया. इसके बाद किसानों के लिए तारबंदी योजना, फव्वारा योजना, बेटियों की शिक्षा के लिए लैपटॉप और टैबलेट योजना के बारे में जानकारी दी गई. लखपति दीदी और आयुष्मान योजना के बारे में भी जानकारी दी गई.