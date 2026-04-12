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लोकभवन रोड पर सुबह-सवेरे मॉर्निंग वॉक पर निकले CM भजनलाल, बच्चों को दुलारा, आमजन से की मुलाकात

सीएम ने आमजन से सरकारी योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया और संवाद किया.

मॉर्निंग वॉक पर सीएम.
मॉर्निंग वॉक पर सीएम. (जनसंपर्क कार्यालय, सीएमओ.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 11:24 AM IST

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जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने आवास पर आने वाले लोगों की सुनवाई लगातार करते हैं. वे जहां भी जाते हैं, आमजन से मुलाकात कर उनसे संवाद करते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं. इसी क्रम में आज रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्होंने बच्चों से आत्मीयता से मुलाकात की और आमजन से भी मुलाकात की.

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में बताया गया है कि सीएम भजनलाल शर्मा आज लोकभावन रोड पर मॉर्निंग वॉक पर निकले. इस दौरान उन्होंने वॉक कर रहे महिलाओं और पुरुषों से मुलाकात की और संवाद किया. वहीं, बच्चों से भी मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका निस्तारण करने का भरोसा दिलाया.

इसे भी पढ़ें : CM भजनलाल शर्मा ने सेंट्रल पार्क में किया मॉर्निंग वॉक, आमजन को फिट रहने का दिया मंत्र

सुबह-सवेरे मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम
सुबह-सवेरे मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

आत्मीयता ने जीता सबका दिल : सीएम भजनलाल शर्मा की बच्चों के साथ बातचीत और व्यवहार में जो स्नेह दिखाई दिया, जिसने सबका दिल जीत लिया. बच्चों और वहां मौजूद लोगों ने सीएम के साथ फोटो भी ली. सीएम के इस व्यवहार को आमजन से जुड़ाव और संवाद को मजबूत बनाने के एक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है. ऐसे मौकों पर लोग सीधे सीएम से जुड़कर अपनी बात रखते हैं, जिससे सरकार के कामकाज के बारे में फीडबैक भी मिलता है.

बच्चे से हाथ मिलाते सीएम
बच्चे से हाथ मिलाते सीएम (जनसंपर्क कार्यालय, सीएमओ.)

व्यस्त कार्यक्रम से निकालते हैं समय : पिछले दिनों भी कई मौके ऐसे देखने को मिले हैं, जब भजनलाल शर्मा अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच समय निकालकर अचानक आमजन के बीच पहुंच जाते हैं. यहां वे न केवल आमजन से मुलाकात कर संवाद करते हैं, बल्कि उनकी समस्याएं भी सुनते हैं. इस दौरान वे सरकार की योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लेते दिख जाते हैं. जयपुर के सिटी पार्क और सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान वे पहले भी लोगों से संवाद कर चुके हैं.

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BHAJANLAL SHARMA ON MORNING WALK
मॉर्निंग वॉक को निकले CM
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