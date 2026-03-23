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सीएम ने ज्वाला माता-शाकंभरी माता के दर्शन किए, कन्याओं के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

ज्वाला माता मंदिर में सीएम ने कन्याओं के पैर छूकर लिया आशीर्वाद ( Photo Courtesy: CM Office )

जयपुर: चैत्र नवरात्रि के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जोबनेर में ज्वाला माता और सांभर झील में शाकंभरी माता मंदिर में दर्शन किए. उन्होंने दोनों मंदिरों में पूजा-अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की. इससे पहले जयपुर से जोबनेर और सांभर के रास्ते में मुख्यमंत्री का समर्थकों ने जगह-जगह स्वागत किया. भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सीएम का माला और साफा पहनकर स्वागत किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम बनने के बाद आज पहली बार जोबनेर और सांभर पहुंचे. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे. उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा व भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सीएम शर्मा जयपुर से सड़क मार्ग से जोबनेर पहुंचे. रास्ते में कई जगहों पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्वागत किया. जोबनेर में पहाड़ी पर स्थित ज्वाला माता मंदिर में उन्होंने विधि-विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश में शांति-खुशहाली की कामना की. पुजारियों ने सीएम भजनलाल शर्मा का माला और चुनरी ओढ़ाकर सम्मान किया. वहीं, जोबनेर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया. पढ़ें: चैत्र नवरात्रि पर 500 साल बाद दुर्लभ संयोग, 'चतुर्ग्रही योग' से चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत