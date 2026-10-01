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CM भजनलाल शर्मा ने बाबा श्याम के किए दर्शन, फतेहपुर में 1277 करोड़ के 83 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया

बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. ( ETV Bharat Sikar )