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CM भजनलाल शर्मा ने बाबा श्याम के किए दर्शन, फतेहपुर में 1277 करोड़ के 83 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जालूंड हेलीपैड पहुंचने पर भाजपा नेता गजानंद कुमावत सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया.

BJP leaders welcomed the CM.
बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
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सीकर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय सीकर दौरे पर रहे. सीएम भजनलाल शर्मा ने फतेहपुर में शेखावाटी के सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों के 1277.07 करोड़ रुपए के 83 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया. सीएम के फतेहपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इससे पहले सीएम हेलिकॉप्टर से जयपुर से जालूंड हेलीपैड पर उतरे और सबसे पहले खाटूश्यामजी मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने पहली पंक्ति से बाबा श्याम के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और छप्पन भोग अर्पित किया. इस दौरान मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने पूजा करवाई. मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह ने मुख्यमंत्री का श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया. मंदिर कमेटी की ओर से मोरपंख व बाबा श्याम की तस्वीर भेंट की गई.

शेखावाटी वीरों और स्वाभिमान की धरती: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फतेहपुर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शेखावाटी वीरों और स्वाभिमान की धरती है. यहां की हवेलियों की बनावट और वास्तुकला पूरे विश्व में चर्चा का विषय है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के लोग केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं. 'मैं जब भी राजस्थान से बाहर जाता हूं, तो कहीं न कहीं शेखावाटी का उद्योगपति मुझे जरूर मिलता है, जिससे मिलकर मुझे बेहद खुशी होती है'.

CM ने बाबा श्याम के किए दर्शन (ETV Bharat Sikar)

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ऐतिहासिक हवेलियों का कायाकल्प कर रही सरकार: सीएम ने कहा- हमारी सरकार विरासत और विकास का समन्वय करते हुए शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों का कायाकल्प कर रही है. इन धरोहरों के संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं. प्रदेश में तेजी से हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए शेखावाटी की जनता ने पंचायत चुनाव में भी विकास और सुशासन के संकल्प को मजबूत करते हुए भाजपा को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है.

जालूंड हेलीपैड पर हुआ स्वागतः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जालूंड हेलीपैड पहुंचने पर भाजपा नेता गजानंद कुमावत सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वे मंदिर पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन किए, जहां उनका करीब 20 से 25 मिनट रुकने का कार्यक्रम रहा.

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सीएम भजनलाल शर्मा का सीकर दौरा
CM KHATU SHYAM TEMPLE VISIT
83 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण
BHAJANLAL SHARMA SIKAR VISIT

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