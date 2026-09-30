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आज मारवाड़ दौरे पर CM भजनलाल, बाड़मेर में जनता को देंगे सौगात, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, राज्य मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( सोर्स- सीएम फेस बुक पेज )