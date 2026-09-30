आज मारवाड़ दौरे पर CM भजनलाल, बाड़मेर में जनता को देंगे सौगात, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, राज्य मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा
मुख्यमंत्री बाड़मेर के बाछड़ाऊ में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे
Published : September 30, 2026 at 7:53 AM IST
जोधपुर/बाड़मेर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को मारवाड़ के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे बाड़मेर के चौहटन, पाली के सुमेरपुर और जोधपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. सीएम के दौरे को लेकर बाड़मेर में उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के विश्नोई समेत विभिन्न जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया. निकाय चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पंचायत चुनाव को लेकर सीएम लगातार प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं.
चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन को लेकर क्षेत्रवासियों एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बाछड़ाऊ में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जनता को सौगात देंगे. इसके साथ ही यहां पर वे जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, समाजसेवी अनंतराम बिश्नोई, स्वरूप सिंह खारा, किशोर सिंह कानोड़ सहित विभिन्न जन प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे.
इसे भी पढे़ं. सीएम भजनलाल बोले, 'पंचायत चुनाव में भी जोड़ना है तीसरा इंजन'
अधिकारियों संग किया निरीक्षण : उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के विश्नोई ने जन प्रतिनिधियों संग प्रस्तावित सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने मंच व्यवस्था, आमजन एवं कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था, आवागमन मार्ग, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली. मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा करते हुए आपसी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, जनसुविधाओं और कार्यक्रम स्थल की साज-सज्जा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए.
इसे भी पढे़ं. चुनाव आयोग पर रार: सीएम भजनलाल ने विपक्ष से पूछे 6 सवाल, कहा, 'आरोपों के प्रमाण और तथ्य दे कांग्रेस'
ये रहेगा कार्यक्रम : निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार सुबह 10.30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान कर 11.30 बजे उत्तरलाई एयरपोर्ट बाड़मेर पहुंचेंगे. वे सुबह 11.50 बजे बाछड़ाऊ हेलीपैड पहुंचेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक खेल मैदान परिसर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाछड़ाऊ चौहटन में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे. वे दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेगे. इसके बाद वे बाछड़ाऊ से सुमेरपुर (पाली) के लिए प्रस्थान करेंगे.
इसे भी पढे़ं. उदयपुर–प्रतापगढ़ दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा, 924 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास
शाम को जोधपुर पहुंचेंगे : निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शाम 5:55 बजे सुमेरपुर (पाली) से हेलीकॉप्टर से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद वे कार से मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के लिए प्रस्थान करेंगे. यहां शाम 6:10 बजे से 7:40 बजे तक जोधपुर और फलोदी जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे.
कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री 8 बजे विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगे. मुख्यमंत्री के जोधपुर दौरे को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर, अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं. कलेक्टर ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
इसे भी पढे़ं. सीएम भजनलाल का जैसलमेर दौरा: बाबा रामदेवजी के दर्शन किए, पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश
पंचायत चुनाव को लेकर भरेंगे जोश : मारवाड़ के आठ जिलों में कुल 41 नगरीय निकाय हैं. हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में भाजपा में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मारवाड़ के 90 प्रतिशत निकाय पर कब्जा किया है. पाली, बालोतरा और बाड़मेर जिले के सभी निकाय के प्रमुख भाजपा के बने हैं. कांग्रेस सिर्फ चार जगह अपने प्रमुख बना सकी है. निकाय चुनाव में भाजपा की जीत के बाद सीएम लगातार प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में पंचायत चुनाव के लिए जोश भरा जा सके.