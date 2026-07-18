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सीएम भजनलाल का नागौर दौरा: देर रात तक जनसुनवाई, सुबह खेतों में चौपाल, गलियों में पैदल निकले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री खेतों में काम कर रही महिला किसानों के बीच पहुंचे और खेती-बाड़ी, सिंचाई व्यवस्था और फसल उत्पादन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.

CM Bhajanlal Sharma In Nagaur
ग्रामीणों से संवाद करते सीएम शर्मा (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 11:35 AM IST

2 Min Read
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नागौर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दो दिवसीय दौरे में नागौर के ग्रामीणों को सीधे संवाद का मौका मिला. गोटन और तिलानेश में शुक्रवार रात उन्होंने करीब 5 घंटे तक चौपाल लगाई और रात 11 बजे तक किसानों, युवाओं और महिलाओं की समस्याएं सुनीं. चर्चा का मुख्य फोकस उन्नत खेती और सरकारी योजनाओं पर रहा. शनिवार सुबह 6:15 बजे सीएम फिर तिलानेश की गलियों में पैदल निकले. खेतों में काम कर रही महिलाओं से मिले, उनके साथ कृषि उपकरण चलाए और सिंचाई व फसल उत्पादन पर बात की. बुजुर्गों से स्वास्थ्य और दैनिक जीवन को लेकर फीडबैक लिया. मुख्यमंत्री ने पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कृषि विकास के मुद्दों पर अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए. ग्रामीणों ने दौरे को सरकार-जनता के बीच सीधे संवाद का बड़ा माध्यम बताया.

सीएम ने खेतों में किया कृषि का काम: मुख्यमंत्री खेतों में काम कर रही महिला किसानों के बीच पहुंचे. उन्होंने महिलाओं से खेती-बाड़ी की वर्तमान स्थिति, सिंचाई व्यवस्था और फसल उत्पादन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने खेत में उपयोग होने वाले कृषि उपकरण हाथ में लेकर महिलाओं के साथ कुछ समय तक कृषि कार्य भी किया. महिलाओं ने खेती में आने वाली परेशानियों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अपने अनुभव साझा किए.

सीएम भजनलाल का नागौर दौरा (वीडियो ईटीवी भारत नागौर)

पढ़ें: मुख्यमंत्री का भीलवाड़ा दौरा आज, चौपाल पर सुनेंगे जनता की समस्याएं, प्राचीन बावड़ी में करेंगे 'वंदे गंगा' जल पूजन

अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश: मुख्यमंत्री ने गांव के बुजुर्गों से भी मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य, परिवार और दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर बातचीत की. उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सरल स्वभाव और सीधे संवाद की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन्हें अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अवसर मिला.

मौके पर ही किया समस्याओं का निस्तारण: गांव भ्रमण के दौरान पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़क निर्माण और कृषि विकास जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए और आमजन की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए. मुख्यमंत्री के इस दौरे से गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला. ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और विकास कार्यों को गति मिलेगी. यह दौरा सरकार और ग्रामीणों के बीच सीधे संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुआ.

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