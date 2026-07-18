ETV Bharat / state

सीएम भजनलाल का नागौर दौरा: देर रात तक जनसुनवाई, सुबह खेतों में चौपाल, गलियों में पैदल निकले मुख्यमंत्री

ग्रामीणों से संवाद करते सीएम शर्मा ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दो दिवसीय दौरे में नागौर के ग्रामीणों को सीधे संवाद का मौका मिला. गोटन और तिलानेश में शुक्रवार रात उन्होंने करीब 5 घंटे तक चौपाल लगाई और रात 11 बजे तक किसानों, युवाओं और महिलाओं की समस्याएं सुनीं. चर्चा का मुख्य फोकस उन्नत खेती और सरकारी योजनाओं पर रहा. शनिवार सुबह 6:15 बजे सीएम फिर तिलानेश की गलियों में पैदल निकले. खेतों में काम कर रही महिलाओं से मिले, उनके साथ कृषि उपकरण चलाए और सिंचाई व फसल उत्पादन पर बात की. बुजुर्गों से स्वास्थ्य और दैनिक जीवन को लेकर फीडबैक लिया. मुख्यमंत्री ने पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कृषि विकास के मुद्दों पर अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए. ग्रामीणों ने दौरे को सरकार-जनता के बीच सीधे संवाद का बड़ा माध्यम बताया. सीएम ने खेतों में किया कृषि का काम: मुख्यमंत्री खेतों में काम कर रही महिला किसानों के बीच पहुंचे. उन्होंने महिलाओं से खेती-बाड़ी की वर्तमान स्थिति, सिंचाई व्यवस्था और फसल उत्पादन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने खेत में उपयोग होने वाले कृषि उपकरण हाथ में लेकर महिलाओं के साथ कुछ समय तक कृषि कार्य भी किया. महिलाओं ने खेती में आने वाली परेशानियों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अपने अनुभव साझा किए. सीएम भजनलाल का नागौर दौरा (वीडियो ईटीवी भारत नागौर)