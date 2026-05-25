ETV Bharat / state

जल सरंक्षण को बनाएं जन आंदोलन - बीसलपुर में सीएम शर्मा ने लॉन्च किया अभियान

बारां जिला मुख्यालय पर आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में जन सहभागिता नगण्य रही.

VANDE GANGA JAL SANRAKSHAN ABHIYAN
बीसलपुर में अभियान की शुरूआत करते सीएम शर्मा (ETV Bharat Tonk)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 2:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: गंगा दशमी के अवसर पर राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' की शुरुआत की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को टोंक जिले स्थित बीसलपुर बांध पर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में जल समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की कामना की. मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति का अवलोकन भी किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण से जुड़े सभी कार्य गुणवत्ता, समयबद्धता और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ पूरे किए जाएं, ताकि प्रदेश में जल संकट से स्थायी समाधान निकाला जा सके. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इस ​अभियान की शुरुआत हुई. सवाईमाधोपुर में कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने जल सरंक्षण की शपथ दिलाई. इधर, बारां में कार्यक्रम महज औपचारिकता भर रह गया.

हवाई सर्वेक्षण कर परियोजनाओं की समीक्षा: बीसलपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जल पूजन और शिव मंदिर में अभिषेक कर अभियान की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने करीब डेढ़ घंटे तक हवाई सर्वेक्षण कर विभिन्न जल परियोजनाओं का निरीक्षण किया. इस दौरान ईसरदा बांध, बंध बरेठा बांध और गलवा बांध का भी अवलोकन किया. ये सभी परियोजनाएं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) के तहत विकसित की जा रही हैं.

बीसलपुर में सीएम शर्मा (ETV Bharat Tonk)

पढ़ें: गंगा दशमी से विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’

जनभागीदारी से बनेगा जल संरक्षण आंदोलन: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रभावी प्रबंधन के लिए लगातार कार्य कर रही है. 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा एक व्यापक जनआंदोलन है, जिसका उद्देश्य हर व्यक्ति को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, 'जल है तो कल है. हमें पानी की हर बूंद के महत्व को समझना होगा और जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा.' उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति संरक्षण और जल बचाने के इस अभियान से जुड़कर ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, समृद्ध और हरित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है.

25 मई से 5 जून तक चलेगा अभियान: मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से भी प्रदेशवासियों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की. उन्होंने बताया कि यह महाअभियान 25 मई (गंगा दशहरा) से 5 जून 2026 (विश्व पर्यावरण दिवस) तक चलेगा. इस दौरान प्रदेशभर में जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और जनसहभागिता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. राजस्थान सरकार के मुताबिक जल संकट प्रभावित राज्य में इस तरह के जनआंदोलन बेहद महत्वपूर्ण हैं, ताकि प्रशासनिक प्रयासों के साथ आमजन की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, तो जल संरक्षण को लेकर ठोस और दीर्घकालिक परिणाम सामने आ सकते हैं. इस अभियान के जरिए राज्य सरकार का लक्ष्य न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, बल्कि 'जल आत्मनिर्भरता' और 'हरित राजस्थान' के विजन को भी साकार करना है.

सवाईमाधोपुर में मंत्री डॉ किरोड़ी मीणा (ETV Bharat Swaimadhopur)

यह भी पढ़ें: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान: सीएम ने सिंदूर का पौधा रोपा तो राठौड़ ने लगाया अशोक का पौधा

सवाईमाधोपुर में मंत्री किरोड़ी ने जल संरक्षण की शपथ दिलाई: अभियान के तहत जिले के सूरवाल बांध पर कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया. महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा निकाली. डॉ. मीणा ने जल पूजन, पीपल पूजन, पौधरोपण कर जल संरक्षण की शपथ दिलाई. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अतिवृष्टि से सूरवाल बांध ओवरफ्लो होकर 20 गांव प्रभावित हुए थे. अब सरकार ने अतिरिक्त पानी को बनास नदी में डाइवर्ट करने की योजना बनाई है. उन्होंने बताया कि सूरवाल बांध डाउनस्ट्रीम में रिटेनिंग वॉल के लिए 75 करोड़ और लटिया नाले में बाढ़ समाधान के लिए 237.95 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हैं.

बारां में नगण्य रही जनसहभागिता: इसके उलट बारां जिला मुख्यालय के मनिहारा तालाब पर आयोजित कार्यक्रम में जनसहभागिता नगण्य रही. अधिकांश कुर्सियां सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भरी थीं, जबकि आमजन, सामाजिक संगठन और ग्रामीण लगभग अनुपस्थित थे. सरकार जहां जल संरक्षण जैसे जनहित के अभियानों को जन आंदोलन बनाने पर जोर दे रही है, वहीं जिला प्रशासन का यह आयोजन महज औपचारिकता बनकर रह गया. कार्यक्रम में आमजन की मौजूदगी बेहद कम रही. अधिकांश कुर्सियां सरकारी कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और विभिन्न विभागों से बुलाए गए अधिकारियों-कर्मचारियों से भरी नजर आईं. स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और ग्रामीणों की भागीदारी लगभग न के बराबर रही, जिससे अभियान की मंशा और उसकी जमीनी तैयारी पर सवाल खड़े हो गए. प्रभारी सचिव हरिमोहन मीणा ने इस सवाल पर बात टाल दी. कार्यक्रम में विधायक राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा, कलेक्टर बालमुकुंद असावा आदि मौजूद रहे.

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान
पौधारोपण (ETV Bharat)

झुंझुनू में फतेहसागर पर कार्यक्रम: जिले के बगड़ स्थित फतेहसागर तालाब पर राज्य सरकार के 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026' के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर रहे. विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व गंगाजल संयोजक मुकेश दाधीच, विधायक राजेंद्र भांबू जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरि, अतिरिक्त कलेक्टर अजय आर्य सहित अधिकारी मौजूद रहे

TAGGED:

CM BHAJANLAL SHARMA
BISALPUR DAM
MINISTER KIRODI LAL MEENA
WORLD ENVIRONMENT DAY
VANDE GANGA JAL SANRAKSHAN ABHIYAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.