ETV Bharat / state

सीएम भजनलाल ने राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान का किया आगाज, बैरवा बोले- ब्लैक स्पॉट्स होंगे बंद

डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने ब्लैक स्पॉट्स को बंद किया जाएगा, ताकि दुर्घटना नही हो.

राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज
राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज (Source : CMO Rajasthan)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 13, 2025 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब प्रदेश की भजनलाल सरकार राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर बने ब्लैक स्पॉट को अभियान के तहत बंद करेगी. शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को सड़क सुरक्षा नियमों की पालना की भी शपथ दिलाई और सभी से आग्रह किया कि वह इस अभियान को सफल बनाने में मदद करें. कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर किए गए अच्छे कामों के लिए भी 'राहवीर योजना' के तहत लोगों को सम्मानित किया गया.

ब्लैक स्पॉट्स बंद होंगे : अभियान के शुभारंभ के साथ मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं गंभीर विषय हैं. सरकार इसको लेकर चिंतित है और लगातार काम भी कर रही है. सड़क सुरक्षा अभियान के तहत राष्ट्रीय और राज्य मार्ग पर बने ब्लैक स्पॉट को बंद किया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटना कम हो. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभियान का शुभारंभ किया है. राज्य में सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान 11 से 25 दिसंबर तक अभियान चलेगा. इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है.

परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

पढे़ं. हादसों पर लगेगी लगाम! : IIT मद्रास के साथ अलवर पुलिस का पायलट प्रोजेक्ट, ब्लैक स्पॉट खत्म करेगी FPS तकनीक

प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि यह सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान परिवहन विभाग सहित कई विभागों के समन्वय से चलाया जा रहा है. अभियान के दौरान प्रदेश भर में वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा. नियमों का पालन हो, इसके लिए अलग-अलग गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी. सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रेमचंद ने कहा कि यह चिंता की बात है कि सड़क दुर्घटना से किसी की मौत होती है. इन्हें किस तरह से कम किया जाए इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. जहां तक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट की बात है तो इस अभियान के तहत उन्हें बंद किया जाएगा. NHAI के साथ मिलकर ब्लैक स्पॉट्स का सर्वे कर लिया गया है, घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो यह सरकार का उद्देश्य है.

पढे़ं. 'मौत' की सड़क : पांच साल में 195 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, एक खास समय पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट

सीएम ने दिलाई शपथ : इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा समेत परिवहन विभाग के अधिकारी और स्कूल-कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए. इस दौरान उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सड़क सुरक्षा अभियान के स्लोगन वाली टोपी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया. साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर सहायता पहुंचाने वाले नागरिकों को गुड सेमेरिटन अवॉर्ड से सम्मानित किया. कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और सभी नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की.

TAGGED:

ROAD SAFETY CAMPAIGN
ROAD ACCIDENTS
राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान
PRECAUTIONS FOR ROAD ACCIDENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.