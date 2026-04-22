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सीएम शर्मा बोले- हमने सवा दो साल में रिफाइनरी बनाई, कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया

ओसियां की सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व अन्य अतिथि ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सवा दो साल में दिन-रात एक करके पचपदरा रिफाइनरी परियोजना को पूरा किया, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने वहां भ्रष्टाचार किया. सीएम ने कहा कि रिफाइनरी में हुई आग की घटना दुखद है, लेकिन कांग्रेस के लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं. बुधवार को ओसियां विधानसभा के मंडियाई गांव में आयोजित समारोह में सीएम ने कहा कि कांग्रेस के राज में हमेशा पेपर लीक होते थे, जबकि हमारे दो साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और सवा लाख नियुक्तियां दी गईं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहती, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया. इस दौरान सीएम ने किसानों को दिन में बिजली देने का दावा करते हुए जल्द ही 24 घंटे बिजली देने की घोषणा भी की. सीएम ने समारोह में कुल 26,202.73 लाख रुपए की लागत के 41 कार्यों का शिलान्यास तथा 15,425.58 लाख रुपए की लागत के 70 कार्यों का लोकार्पण किया. इनमें ऊर्जा, चिकित्सा, नगरीय विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, खेल, सहकारिता, पशुपालन, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं सार्वजनिक निर्माण विभागों से जुड़े कार्य शामिल हैं. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी की घटना को लेकर कांग्रेस के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि यह हमारी धरोहर है. यह देश की बड़ी रिफाइनरी है. कांग्रेस ने वहां भ्रष्टाचार किया. बाड़मेर व जैसलमेर की जनता जानती है. उन्होंने जमीनों की बंदरबांट की थी. सीएम ने कहा- मैं साफ कह रहा हूं कि किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी. पढ़ें: पचपदरा रिफाइनरी: सीएम ने किया निरीक्षण, मंत्री जोगाराम बोले, 'नुकसान छोटे हिस्से में, तय समय पर शुरू होगा उत्पादन'