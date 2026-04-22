सीएम शर्मा बोले- हमने सवा दो साल में रिफाइनरी बनाई, कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 41 कार्यों का शिलान्यास और 70 कार्यों का लोकार्पण किया.
Published : April 22, 2026 at 8:31 PM IST
जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सवा दो साल में दिन-रात एक करके पचपदरा रिफाइनरी परियोजना को पूरा किया, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने वहां भ्रष्टाचार किया. सीएम ने कहा कि रिफाइनरी में हुई आग की घटना दुखद है, लेकिन कांग्रेस के लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं. बुधवार को ओसियां विधानसभा के मंडियाई गांव में आयोजित समारोह में सीएम ने कहा कि कांग्रेस के राज में हमेशा पेपर लीक होते थे, जबकि हमारे दो साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और सवा लाख नियुक्तियां दी गईं.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहती, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया. इस दौरान सीएम ने किसानों को दिन में बिजली देने का दावा करते हुए जल्द ही 24 घंटे बिजली देने की घोषणा भी की. सीएम ने समारोह में कुल 26,202.73 लाख रुपए की लागत के 41 कार्यों का शिलान्यास तथा 15,425.58 लाख रुपए की लागत के 70 कार्यों का लोकार्पण किया.
इनमें ऊर्जा, चिकित्सा, नगरीय विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, खेल, सहकारिता, पशुपालन, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं सार्वजनिक निर्माण विभागों से जुड़े कार्य शामिल हैं. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी की घटना को लेकर कांग्रेस के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि यह हमारी धरोहर है. यह देश की बड़ी रिफाइनरी है. कांग्रेस ने वहां भ्रष्टाचार किया. बाड़मेर व जैसलमेर की जनता जानती है. उन्होंने जमीनों की बंदरबांट की थी. सीएम ने कहा- मैं साफ कह रहा हूं कि किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी.
April 22, 2026
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सीएम ने पहले किसानों से पूछा कि बिजली अब कैसी मिल रही है, फिर कहा- कांग्रेस के राज में नहीं मिलती थी. हमारा वादा था, हम पूरा कर रहे हैं. दिन में किसानों को बिजली दे रहे हैं. जल्द ही उपभोक्ताओं को भी 24 घंटे बिजली देंगे. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज में हमेशा पेपर लीक होते थे, जबकि हमारे दो साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि सवा लाख नियुक्तियां दी गई हैं. युवाओं से कहा कि नौकरी के लिए मन लगाकर पढ़ें और यदि देने वाले बनना चाहते हैं तो उद्योग लगाएं. इसके लिए 50 लाख से एक करोड़ तक का ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है.
कांग्रेस महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहती : मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में हमेशा महिलाओं को आगे रखा गया है. प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें आगे लाने का बीड़ा उठाया है, लेकिन कांग्रेस यह नहीं चाहती. वह हमेशा महिलाओं को पीछे धकेलने का काम करती है.
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बाबूसिंह और पीपी चौधरी से सिफारिश करवाते हैं विधायक : सीएम ने कहा कि ओसियां विधायक भैराराम सियोल हमेशा अपने क्षेत्र के लिए चिंतित रहते हैं. वे कभी बाबूसिंह को लेकर आते हैं तो कभी पीपी चौधरी को. इनके कहने पर मैं ओसियां विधानसभा के लिए दो 33 केवी के नए स्टेशन और एक स्टेडियम की घोषणा करता हूं.
रिफाइनरी राजस्थान के गौरव और युवाओं के सुनहरे भविष्य का प्रतीक है। इस पर कांग्रेस झूठी राजनीति कर रही है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) April 22, 2026
पिछली सरकारों ने जिस तरह से इस परियोजना में बाधाएं डालीं और पारदर्शिता से खिलवाड़ किया, उसका जवाब आज राजस्थान की जनता ने दिया है और आगे भी देगी। pic.twitter.com/7XdNTZfOcn
कार्यक्रम में मौजूद रहे गणमान्य व्यक्ति : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, पाली सांसद पीपी चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राज्यमंत्री के.के. विश्नोई, विधायक अर्जुन लाल गर्ग, ओसियां विधायक भैराराम सियोल, सूरसागर विधायक देवेन्द्र जोशी, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई, जिला कलक्टर आलोक रंजन, पुलिस आयुक्त शरत कविराज सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे.