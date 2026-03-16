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बेणेश्वर में सीएम का बड़ा ऐलान: 130 करोड़ से होगा धाम का विकास, बोले- भड़काने वालों से दूर रहें आदिवासी युवा

सीएम भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर व सिरोही जिलों में 1902 करोड़ के 326 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया.

CM Bhajanlal Sharma in Beneshwar
बेणेश्वर में कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम भजनलाल शर्मा (Etv Bharat Dungapur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 5:32 PM IST

4 Min Read
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डूंगरपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में आयोजित 'राजस्थानी जनजाति गौरव दिवस' के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के पांच जिलों के लिए 1902 करोड़ रुपए की 326 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आदिवासी समाज के उत्थान का संकल्प दोहराते हुए सालों से उपेक्षित बेणेश्वर धाम के 130 करोड़ रुपए से विकास की घोषणा की. वहीं, उन्होंने बिना नाम लिए भारत आदिवासी पार्टी (BAP) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वागड़ में कुछ लोग युवाओं को गलत दिशा में भड़का रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नेता अपने बच्चों को तो जयपुर-कोटा के बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन आदिवासी युवाओं को शिक्षा से दूर रखकर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं. उनसे सावाधान रहना है.

सीएम शर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान की विकास यात्रा में जनजाति विकास का बड़ा योगदान है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बेणेश्वर धाम सालों से उपेक्षित रहा है, लेकिन अब सरकार आस्था के प्रतीक बेणेश्वर धाम पर करोड़ों के विकास काम करवाएगी. बेणेश्वर धाम का 130 करोड़ से विकास होगा, जिसमें धाम पर घाट, सड़कों का निर्माण और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है. आदिवासी कला और संस्कृति की विरासत को बचाने का भी काम किया जा रहा है.

बेणेश्वर में कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम भजनलाल शर्मा (Etv Bharat Dungapur)

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आदिवासी नायकों को किया याद: इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को याद किया. उन्होंने कहा कि आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा के इतिहास को वर्षों तक छुपाया गया, लेकिन पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर देश भर में आयोजन कर उन्हें पहचान दी है. वागड़ के संत गोविंद गुरु ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम किया. इस मौके पर उन्होंने मानगढ़, वीर कालीबाई सहित आदिवासी नायकों के बलिदान को याद किया. उन्होंने कहा कि जनजाति वर्ग के विकास और कल्याण में कोई कमी नहीं रहेगी. सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासियों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है. अभियान चलाकर वन अधिकार के पट्टे दिए जा रहे हैं. जिला स्तर पर वनाधिकार प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है.

CM Bhajanlal Sharma in Beneshwar
मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधि (Etv Bharat)

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आदिवासियों को भड़का रहे: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिना नाम लिए भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के नेताओं पर कड़ा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वागड़ में कुछ लोग जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं. वे खुद कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं. ऐसे लोग अपने बच्चों को तो जयपुर, कोटा और सीकर के बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन यहां के गरीब आदिवासी युवाओं को शिक्षा से दूर रखकर भड़काने का काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने बांसवाड़ा में 45 हजार करोड़ का परमाणु संयंत्र लगाकर विकास की नई राह खोली है, लेकिन भड़काने वाले लोग केवल अपनी राजनीति चमका रहे हैं. कार्यक्रम को ​जनजाति विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने पिछली गहलोत सरकार और सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वाले नेताओं को निशाने पर लिया. इधर कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सहकारिता मंत्री गौतम दक, धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, सांसद सीपी जोशी, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और उदयपुर संभाग के भाजपा विधायक भी मौजूद रहे.

हरि मंदिर में की पूजा अर्चना: इससे पहले सीएम शर्मा का बेणेश्वर धाम पर पहुंचने पर भाजपा नेताओं व अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद सीएम वाल्मीकि मंदिर और हरि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिरों में दर्शन कर पूजा-अर्चना की. इसके बाद जनजाति गौरव दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया. मेधावी बेटियों को स्कूटियों का वितरण किया. प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद सीएम भजनलाल शर्मा सभास्थल पर मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता का अभिवादन किया. सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर व सिरोही जिलों में 1902 करोड़ के 326 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया. इसके साथ ही सीएम ने लखपति दीदियों को टैबलेट वितरण करने के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण के चेक का भी वितरण किया.

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