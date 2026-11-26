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कांग्रेस पर गरजे जितेंद्र सिंह और सीएम भजनलाल, बोले- परिवारवाद के चलते कांग्रेस ने अंबेडकर, पटेल और बोस का तिरस्कार किया

जयपुर: संविधान गौरव दिवस के अवसर पर भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में संविधान और महापुरुषों के अपमान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया. गुरुवार को जयपुर में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस की पारिवारिक राजनीति पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि परिवारवाद के चलते ही पार्टी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं का तिरस्कार किया और इतिहास से उनके योगदान को मिटाने का प्रयास किया. वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ छल किया और उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेलने का प्रयास किया.

महान नेताओं को नहीं मिला सम्मान: जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद के चलते इन महान नेताओं को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भी जिन महापुरुषों को सम्मान दिया, उन्हें कांग्रेस के शासन में अपेक्षित सम्मान नहीं मिल सका. कांग्रेस शायद यह नहीं चाहती थी कि उनके परिवारवाद के बीच कोई और आए, अब समय आ गया है कि सही इतिहास और तथ्यों को घर-घर तक पहुंचाया जाए और युवा पीढ़ी को इसके बारे में बताया जाए. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के सामने नमन कर अपने कार्यकाल की शुरुआत की और इन महापुरुषों के योगदान को उचित सम्मान देने का काम किया.

कांग्रेस ने संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर संविधान को केवल राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आज पूरा देश संविधान गौरव दिवस मना रहा है, लेकिन पहले इस दिन को वह महत्व नहीं मिला जिसका यह हकदार था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है. मुख्यमंत्री ने 1975 में लगाए गए आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी पर संकट आया, तो उन्होंने देश में आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाईं. उस दौरान करीब 1.35 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान की मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया है. आज कांग्रेस के नेता संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वे स्वयं इसका कितना पालन करते हैं.

सीएम ने यह भी कहा कि 1952 और 1954 के चुनावों में कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी. इतना ही नहीं, उन्हें 'भारत रत्न' देने के लिए भी कांग्रेस की ओर से कोई पहल नहीं की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर संविधान की मूल भावना के अनुरूप एक बड़ा निर्णय लिया. अंत में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी जनहित के कार्यों में अड़ंगे लगाने और भ्रम फैलाने का काम कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार ऐसे दुष्प्रचार से विचलित होने वाली नहीं है. राजस्थान की साढ़े आठ करोड़ जनता की आकांक्षाएं सरकार की जिम्मेदारी हैं. सरकार 'विकसित भारत-2047' के संकल्प के साथ 'विकसित राजस्थान' के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार न डरने वाली है, न रुकने वाली है और न ही चुनौतियों के सामने झुकने वाली है. जनता की सेवा के संकल्प के साथ प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम जारी रहेगा.

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