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भारत-पाक सीमा पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, तनोट माता मंदिर में किए दर्शन, BSF जवानों संग मनाया भाई दूज

सीएम ने BSF जवानों संग मनाया भाई दूज ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेश में सुख-समृद्धि, अमन-चैन और खुशहाली की कामना की. मुख्यमंत्री ने तनोट माता धाम में BSF के जवानों के साथ दीपावली और भाई दूज का पर्व मनाया. इस अवसर पर उन्होंने महिला जवानों का अभिनंदन कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा सीमा सुरक्षा में उनके साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की.