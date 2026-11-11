भारत-पाक सीमा पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, तनोट माता मंदिर में किए दर्शन, BSF जवानों संग मनाया भाई दूज
मुख्यमंत्री ने जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में दर्शन कर BSF जवानों संग भाई दूज मनाया और सीमावर्ती गावों के विकास पर जोर दिया.
Published : November 11, 2026 at 5:11 PM IST
जैसलमेर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेश में सुख-समृद्धि, अमन-चैन और खुशहाली की कामना की. मुख्यमंत्री ने तनोट माता धाम में BSF के जवानों के साथ दीपावली और भाई दूज का पर्व मनाया. इस अवसर पर उन्होंने महिला जवानों का अभिनंदन कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा सीमा सुरक्षा में उनके साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की.
सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास प्राथमिकता: तनोट माता धाम में BSF अधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास भी सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव का मूल कारण घुसपैठ है. इसे रोकने और देश को घुसपैठियों से मुक्त बनाने के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया जा रहा है. सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत और सचेत समाज से ही देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है.
#Live :- BSF जवानों के साथ भाई दूज कार्यक्रम, जैसलमेर https://t.co/Aur6Rf7KGc— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 11, 2026
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विषम परिस्थितियों में सीमा की रक्षा कर रहे जवान: मुख्यमंत्री ने कहा कि BSF के जवान विषम परिस्थितियों में दिन-रात देश की सीमाओं की रक्षा में जुटे रहते हैं. भीषण गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, हर परिस्थिति में उनका समर्पण और मुस्तैदी राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. देश उनके योगदान और बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा. उन्होंने जवानों को भाई दूज, दीपावली और गोवर्धन पर्व की शुभकामनाएं भी दीं.
ऑपरेशन सिंदूर में जवानों के शौर्य को किया नमन: मुख्यमंत्री शर्मा ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना और BSF के जवानों ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया है. उनके शौर्य पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. 'स्मार्ट बॉर्डर' की अवधारणा के तहत आधुनिक तकनीक के उपयोग से सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है.
आज जैसलमेर में @BSF_India के वीर जवानों से आत्मीय भेंट की तथा विजय स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पित कर मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा में हर चुनौती के सामने चट्टान की भाँति अडिग रहने वाले हमारे वीर जवान अदम्य साहस, अतुलनीय शौर्य और अटूट राष्ट्रनिष्ठा के प्रतीक हैं। उनका पराक्रम देश की सुरक्षा का अटूट विश्वास और राष्ट्र के गौरव का आधार है। मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण एवं सर्वोच्च बलिदान सदैव देशवासियों को राष्ट्रसेवा और कर्तव्यपथ पर निष्ठापूर्वक आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण को कोटि-कोटि नमन!— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 11, 2026
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184 सीमावर्ती गांवों में होगा विकास: सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2' के तहत राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों के 184 सीमावर्ती गांवों का चयन किया गया है. इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं और कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा. सरकार का प्रयास है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रुके, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले.
सीमावर्ती गांवों को बनाया जाएगा विकास की पहली कड़ी: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव मानने के बजाय 'प्रथम गांव' के रूप में विकसित करने की सोच दी है. इसी सोच के साथ इन क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है. सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
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2029 तक नशा मुक्त भारत का लक्ष्य: मुख्यमंत्री शर्मा ने नशे के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वर्ष 2029 तक 'नशा मुक्त भारत' बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. राजस्थान सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है. प्रदेश में 'एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स' का गठन किया गया है तथा 350 से अधिक महाविद्यालयों में 'नई किरण नशा मुक्ति केंद्र' स्थापित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता और सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी हैं.
महिला जवानों का किया विशेष अभिनंदन: भाई दूज के अवसर पर BSF की महिला जवानों का विशेष अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां सुरक्षा के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, साहस और सामर्थ्य का परिचय दे रही हैं. सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों में तैनात महिला जवानों ने अनुशासन, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा से नई मिसाल कायम की है. बेटियों का सशक्त होना राष्ट्र की मजबूती का आधार है.
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राज्य सरकार देगी पूरा सहयोग: मुख्यमंत्री ने BSF अधिकारियों को आश्वस्त किया कि सीमा सुरक्षा बल से संबंधित प्रदेश सरकार के स्तर पर होने वाले प्रत्येक कार्य में पूरा सहयोग दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात जवानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. पानी की समस्या के समाधान को लेकर पिछली बार दिए गए सुझाव पर राज्य सरकार ने तत्काल बजट स्वीकृत किया था. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यों में राज्य सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करती रहेगी.
BSF अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे: इस अवसर पर जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, BSF के आईजी डॉ. विकास पाठक, डीआईजी जितेंद्र सिंह, कमांडेंट एल. शीतलाओ सहित सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान मौजूद रहे.
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जैसलमेर में सीएम ने कार्यकर्ताओं से संवाद: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने एक दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहे, जहाँ उन्होंने क्लब महिंद्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर आगामी पंचायती राज चुनावों की तैयारियों और पार्टी की सक्रिय भागीदारी पर चर्चा की. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसा संगठन है जो सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देता है, और सभी को एकजुट होकर प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ काम करना है. इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान कार्यकाल में जैसलमेर जिले के विकास के लिए अब तक लगभग 3 हजार करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जो मांगों से भी अधिक हैं. भाजपा मीडिया प्रभारी बाबू लाल शर्मा के अनुसार, इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, कैलाश चौधरी, राजेंद्र गहलोत, सी.आर. चौधरी और विधायक छोटू सिंह भाटी सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना हो गए.
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