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सीएम के निर्देश-त्योहारों पर अलर्ट रहे पुलिस प्रशासन, फील्ड में उतरें अफसर

पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारियों की बैठक लेते सीएम ( Photo: CMO )

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने को पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए. बाजारों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पर्यटन केंद्रों पर भीड़ बढ़ने के मद्देनजर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए. वरिष्ठ अधिकारी केवल कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि खुद फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लें और किसी भी घटना पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करें.