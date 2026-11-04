सीएम के निर्देश-त्योहारों पर अलर्ट रहे पुलिस प्रशासन, फील्ड में उतरें अफसर
भजनलाल शर्मा ने दिवाली पर बाजारों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर सुरक्षा का सख्त पहरा रखने के निर्देश दिए.
Published : November 4, 2026 at 7:49 AM IST
जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने को पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए. बाजारों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पर्यटन केंद्रों पर भीड़ बढ़ने के मद्देनजर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए. वरिष्ठ अधिकारी केवल कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि खुद फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लें और किसी भी घटना पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करें.
नशा तस्करों पर विशेष निगरानी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार देर रात तक कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. बैठक में सीएम ने कहा, पुलिस अधिकारियों की पैदल गश्त, रात्रिकालीन पेट्रोलिंग और नाकाबंदी बढ़ाएं. संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस की नियमित मौजूदगी बनी रहनी चाहिए. सीएम ने नशे के खिलाफ अभियान को लगातार प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया. उन्होंने आशंका जताई कि त्योहारों के दौरान पुलिस की व्यस्तता का फायदा ड्रग माफिया उठा सकते हैं. ऐसे में सक्रिय नशा तस्करों की पहचान कर उनकी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए. केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रहे, बल्कि उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएं.
आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपस्थित एवं वर्चुअल माध्यम से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को त्योहारों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और शांति एवं कानून-व्यवस्था बाधित करने वालों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही, नशा तस्करी, साइबर अपराध सहित महिला अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और इनमें संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश की शांति एवं सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अपराधियों में कानून का भय और आमजन में सुरक्षा का विश्वास बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। #ZeroTolerance— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 3, 2026
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साइबर ठगी पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत: दीपावली के दौरान साइबर ठगी की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साइबर टीमों को चौबीसों घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा, शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई हो. पुलिस को साइबर अपराधियों की गतिविधियों और उनके नेटवर्क की पहले से जानकारी जुटाकर दो कदम आगे रहना होगा, ताकि धोखाधड़ी की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके.
अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई : उन्होंने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि अफवाह, भ्रामक सूचना और भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें. इसके लिए पुलिस सोशल मीडिया विशेषज्ञों की मदद लें. दीपावली से पहले सीएलजी सदस्यों, सीएलजी यूथ और सुरक्षा सखियों के साथ बैठकें कर संवाद और समन्वय मजबूत किया जाए
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आईजी-एसपी की तय होगी जवाबदेही : मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिरीक्षकों और जिला पुलिस अधीक्षकों को अपने क्षेत्रों में अपराध की प्रकृति और बढ़ते मामलों की निरंतर समीक्षा करने को कहा. उन्होंने निर्देश दिए कि अपराध बढ़ने के कारणों का आकलन कर रोकथाम के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करें. अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी पुलिस नेतृत्व की है, इसलिए आईजी और एसपी पूरी जवाबदेही के साथ काम करें.
क्राउड मैनेजमेंट के निर्देश: त्योहारों में बाजारों में भीड़ को देखते यातायात प्रबंधन और पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को आवागमन में परेशानी नहीं होनी चाहिए और एंबुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ते खुले रहें. इसके लिए व्यापारियों के साथ बैठक कर सुझाव लिए जाएं. बाजारों में लगे सीसीटीवी कैमरे चालू रखना सुनिश्चित करें.
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पटाखों की दुकानों पर सुरक्षा जांच, अग्निशमन दल अलर्ट : मुख्यमंत्री ने पटाखों की दुकानों पर सुरक्षा मानकों की पालना कराने और अवैध बिक्री व भंडारण पर निगरानी रखने के निर्देश दिए. संभावित आग की घटनाओं से निपटने को पटाखों की दुकानों वाले इलाकों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह तैयार रखने पर भी जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स के कामकाज की सराहना की.
पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के साथ सुविधा पर जोर : मुख्यमंत्री ने कहा कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के साथ उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखें ताकि राजस्थान से सुखद अनुभव लेकर लौटें. बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह ) भास्कर ए. सावंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री अखिल अरोड़ा मौजूद रहे. सभी पुलिस महानिरीक्षक और जिलों के पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े.
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