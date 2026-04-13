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सीएम शर्मा पहुंचे पचपदरा रिफाइनरी, कहा- ये प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का प्रतीक

सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी की जो नींव रखी गई थी, 21 अप्रैल 2026 को वह राष्ट्र को समर्पित होने जा रही है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 3:04 PM IST

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बाड़मेर : 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे. पीएम मोदी के दौरे को लेकर पचपदरा में प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं. इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पचपदरा के दौरे पर पहुंचे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रिफाइनरी का अवलोकन करने के साथ ही पीएम मोदी के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे. सीएम शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के जरिए कहा कि वर्षों की तपस्या और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिफल. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का प्रतीक बताया.

सीएम शर्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से वर्ष 2018 में पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी की जो नींव रखी गई थी, आगामी 21 अप्रैल 2026 को वह राष्ट्र को समर्पित होने जा रही है. उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विगत सरकार की उदासीनता को पीछे छोड़, 'डबल इंजन' सरकार के प्रयासों से अब राजस्थान देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्रगति का नया केंद्र बनेगा. यह सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का प्रतीक है.

पढ़ें. PM मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण, राठौड़ ने कांग्रेस पर कसा तंज

जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से प्रस्थान कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पचपदरा पहुंचे हैं. सीएम शर्मा फिलहाल पचपदरा रिफाइनरी का अवलोकन कर रहे हैं. कुछ देर बाद वे रिफाइनरी परियोजना की प्रगति, व्यवस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे. यहां पहुंचने पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. इस दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, राज्यमंत्री के.के बिश्नोई, पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी एवं मुख्य सचिव श्रीनिवास, डीजीपी राजीव, बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार, एसपी रमेश कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

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