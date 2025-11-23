ETV Bharat / state

पल्स पोलियो अभियान : एक करोड़ से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी 'दो बूंद जिंदगी की', सीएम ने किया शुभारंभ

8900 मोबाइल टीमों का गठन : इसके साथ ही 8900 मोबाइल टीमों का भी गठन किया गया है. यह मोबाइल टीम सोमवार और मंगलवार को घर-घर जाएंगी. जो बच्चे किसी कारण से रविवार को दवा पीने से वंचित रह गए हैं. उन्हें ट्रांजिट टीमों में शामिल स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर दवा पिलाएंगे. वहीं, चिकित्सा विभाग की ओर से बताया गया है कि पिछले 14 साल में देश में पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया है. अब एहतियात के तौर पर जागरूकता के लिहाज से उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई जा रही है.

प्रदेशभर में बनाए 58,823 बूथ : मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रदेशभर में पांच साल तक के 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई जाएगी. इसके लिए आज रविवार को प्रदेशभर में 58,823 पोलियो बूथ बनाए गए हैं. वहीं, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी जगहों पर 6,741 ट्रांजिट बूथ भी बनाए गए हैं.

जयपुर/जैसलमेर/बूंदी : राजस्थान को पोलियो मुक्त बनाने के लिए आज रविवार से उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आगाज हुआ है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाकर इस अभियान का आगाज किया है. इसके साथ ही प्रदेशभर में गांव से लेकर शहरों तक सार्वजनिक स्थानों पर बूथ बनाए गए हैं. जहां स्वास्थ्यकर्मियों को तैनात किया गया है. इस अभियान के तहत आज रविवार को पांच साल तक के बच्चों को बूथ पर पोलियोरोधी दवा पिलाई जाएगी. वहीं, जो सोमवार और मंगलवार को स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर बाकि रहे बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाएंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोलियो पर जीत रहे बरकरार पोस्टर का विमोचन भी किया.

जैसलमेर में पल्स पोलियो अभियान : उप–राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत रविवार को जैसलमेर जिले में भी व्यापक स्तर पर पोलियो उन्मूलन की मुहिम शुरू हुई. जिला मुख्यालय स्थित श्री जवाहिर चिकित्सालय में बनाए गए मुख्य पोलियो बूथ पर जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसाराम ने नौनिहालों को पोलियो की दो बूंदें पिलाकर अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया. इस साल 25 जुलाई को अफगानिस्तान और 2 अगस्त को पाकिस्तान में पोलियो पॉजिटिव मरीज मिले हैं, इसी कारण भारत सहित सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों ने बच्चों को टीकाकरण के महत्व के बारे में अभिभावकों को जागरूक किया.

विधायक भाटी ने कहा कि पोलियो का ख़ात्मा तभी संभव है जब हर अभिभावक अपने पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को बूथ पर लेकर आए. उन्होंने जिले की जनता से अपील की कि “पोलियो की दो बूंदें आपके बच्चे को जीवनभर की सुरक्षा देती हैं, अतः इस राष्ट्रीय अभियान में सभी की पूर्ण भागीदारी अनिवार्य है.”

शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. रवींद्र सांखला, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निखिल शर्मा और डॉ. भवानी शंकर द्वारा भी उपस्थित बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई गई. अधिकारियों ने बताया कि जिले के शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में बूथ स्थापित किए गए हैं, ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे.

सीएमएचओ डॉ. आरके पालीवाल ने बताया कि जैसलमेर जिले में 1,31,577 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का टारगेट तय किया गया है. उन्होंने बताया कि इस साल 25 जुलाई को अफगानिस्तान और 2 अगस्त को पाकिस्तान में पोलियो पॉजिटिव मरीज मिले हैं, इसी कारण भारत सहित सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

बूंदी में पल्स पोलियो टीकाकरण : बच्चों को पोलियो की बिमारी से मुक्त रखने के लिये रविवार से 3 दिवसीय उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस की शुरूआत की गई. अभियान के पहले दिन सीएमएचओ डॉ ओ पी सामर ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर की. डॉ. सामर 0 से 5 वर्ष के नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का आगाज किया. डॉ. सामर ने बताया कि जिले में आयोजित पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत रविवार को बूथ पर एवं सोमवार एवं मंगलवार को घर-घर जाकर दवा पिलाई जायेगी. अभियान के अन्तर्गत नवजात शिशु से ले कर 0-5 वर्ष तक के बच्चो को करीब 1 लाख 39 हजार 240 बच्चो को पोलियो की खुराक पिलाई जायेगी.