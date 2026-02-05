ETV Bharat / state

इंडिया स्टोनमार्ट 2026: सीएम भजनलाल बोले, राजस्थान का पत्थर हमारी विरासत भी है और भविष्य भी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को निवेश और बाजार के रूप में देख रही है.

सीएम भजनलाल शर्मा ने किया इंडिया स्टोनमार्ट का उदघाटन. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 4:34 PM IST

जयपुरः जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा स्थित मुग्धा कन्वेंशन हॉल में आयोजित इंडिया स्टोनमार्ट 2026 का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया. इंडिया स्टोनमार्ट का आयोजन 5 से 8 फरवरी तक किया जाएगा. उद्घाटन समारोह में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अपर मुख्य सचिव उद्योग शिखर अग्रवाल भी शामिल रहे.

इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट केवल व्यापारिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, शिल्प परंपरा और औद्योगिक शक्ति का साझा मंच है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को निवेश और बाजार के रूप में देख रही है, और संगमरमर व सैंडस्टोन जैसे प्राकृतिक संसाधन निवेश के लिए उभरते हुए क्षेत्र हैं. उन्होंने बताया कि राजस्थान में 85 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और लगभग हर जिले की अपनी विशिष्ट स्टोन पहचान है.

राजस्थान के पत्थर का उपयोगः उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रतिष्ठित भवनों में राजस्थान के पत्थर का उपयोग हुआ है. राजस्थान के पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार सही निर्माण हो जाए तो मेंटेनेंस बेहद कम होता है. मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट–वन स्टोन के विजन को साझा करते हुए MSME, छोटे और मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही. उन्होंने श्रमिकों के सम्मान, उचित मजदूरी, सुरक्षा और स्किल एन्हांसमेंट कार्यक्रमों को सरकार की प्राथमिकता बताया. उन्होंने उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे टीम बनाकर आगे बढ़ें, आधुनिक तकनीक अपनाएं और राजस्थान के पत्थर को वैश्विक बाजार तक पहुंचाएं.

इतिहास लिखने की जरूरत नहींः उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां इतिहास लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. यहां पत्थर खुद बोलते हैं. वर्ष 2007 में शुरू हुआ इंडिया स्टोनमार्ट आज अपने 13वें संस्करण में पहुंच चुका है और अब यह एक वैश्विक मंच बन गया है. उन्होंने बताया कि इस बार स्टोनमार्ट में ईरान, इटली, तुर्की और चीन से 66 अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भाग ले रही हैं, जो आयोजन की ग्लोबल पहचान को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार स्टोन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार में फाइलें दौड़ती हैं, उद्यमी नहीं. उन्होंने कहा कि इस स्टोन मार्ट में स्टोन, मशीनरी, नई तकनीक, डिजाइन और वैल्यू-एडिशन से जुड़े स्टॉल्स लगाए गए हैं.

स्टोन मार्ट की खासियत

  • जयपुर के जेईसीसी में 5-8 फरवरी तक आयोजन.
  • लगभग 25,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में भव्य प्रदर्शनी.
  • कुल 539 स्टॉल्स के माध्यम से स्टोन, मशीनरी और वैल्यू-एडेड उत्पादों का प्रदर्शन.
  • चीन, तुर्की, ईरान, थाइलैंड, इटली सहित अन्य देशों से प्रदर्शक शामिल.
  • यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रीस, श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान, मॉरीशस, जर्मनी और रूस सहित 20 से अधिक देशों से अंतरराष्ट्रीय विजिटर्स, खरीदार, आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स और उद्योग प्रतिनिधियों की सहभागिता.

CM BHAJANLAL SHARMA
CM INAUGURATED INDIA STONEMART
जयपुर में इंडिया स्टोनमार्ट
INDIA STONEMART 2026

