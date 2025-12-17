ETV Bharat / state

आहोर में सीएम ने 338 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, बोले-जनकल्याण और विकास को समर्पित रहे 2 साल

विकास कार्यों का किया लोकार्पण करते सीएम ( ETV Bharat Jalore )

जालोर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि सरकार के दो वर्ष जनकल्याण और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को समर्पित रहे हैं. जनता ने सेवा के लिए जो विश्वास जताया, उस पर खरा उतरने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री बुधवार को आहोर में आयोजित ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविर तथा जालोर जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जालोर जिले में कुल 338 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इनमें केशवाना के राजकीय कृषि महाविद्यालय, रानीवाड़ा, चित्तलवाना व सांचौर के राजकीय महाविद्यालय भवन, हेमागुड़ा में 33/11 केवी सब-स्टेशन तथा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं. साथ ही 237 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क उन्नयन सहित अन्य विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई.