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धौलपुर को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात: 176.95 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

धौलपुर को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात ( X : @BhajanlalBjp )

धौलपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित फूलपुर स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जिले को ₹176.95 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की कुल 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जिले के समग्र विकास को नई गति देने की बात कही. राजाखेड़ा के विकास पर विशेष जोर : जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित एवं समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है. स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली, पुलिस व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं. राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र लंबे समय तक विकास के मामले में उपेक्षित रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि यहां से कांग्रेस के विधायक और मंत्री रहे, लेकिन क्षेत्र को अपेक्षित विकास नहीं मिल सका. उन्होंने विश्वास दिलाया कि डबल इंजन की सरकार राजाखेड़ा को विकास की नई दिशा देगी और क्षेत्र में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा तथा आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से कार्य होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि केवल राजाखेड़ा ही नहीं, बल्कि धौलपुर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जा रहे हैं.