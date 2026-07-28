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धौलपुर को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात: 176.95 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की कुल 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जिले के समग्र विकास को नई गति देने की बात कही.

धौलपुर को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात
धौलपुर को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात (X : @BhajanlalBjp)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 4:13 PM IST

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धौलपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित फूलपुर स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जिले को ₹176.95 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की कुल 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जिले के समग्र विकास को नई गति देने की बात कही.

राजाखेड़ा के विकास पर विशेष जोर : जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित एवं समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है. स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली, पुलिस व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं. राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र लंबे समय तक विकास के मामले में उपेक्षित रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि यहां से कांग्रेस के विधायक और मंत्री रहे, लेकिन क्षेत्र को अपेक्षित विकास नहीं मिल सका. उन्होंने विश्वास दिलाया कि डबल इंजन की सरकार राजाखेड़ा को विकास की नई दिशा देगी और क्षेत्र में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा तथा आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से कार्य होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि केवल राजाखेड़ा ही नहीं, बल्कि धौलपुर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जा रहे हैं.

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ये मिली सौगात : मुख्यमंत्री ने ₹155.33 करोड़ की लागत से पूर्ण हुई 14 विकास योजनाओं का लोकार्पण और ₹21.62 करोड़ की लागत वाली तीन नई योजनाओं का शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल संसाधन, पुलिस, स्वायत्त शासन एवं उद्यानिकी विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं. लोकार्पित परियोजनाओं में सरमथुरा, बसईनवाब और कंचनपुर के स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन, नागर मिठावली एनीकट का निर्माण, रामसागर सिंचाई परियोजना का पुनर्वास, मनिया स्थित 220 केवी जीएसएस का अपग्रेडेशन, जारगा 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन, राजाखेड़ा एवं सरमथुरा के एफएसटीपी (फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट) और पुलिस थाना एवं चौकियों के नवीन भवनों का निर्माण शामिल है.

वहीं, शिलान्यास की गई योजनाओं में जिला औषधि भंडार का निर्माण, पार्वती बांध के पुनर्वास एवं आधारभूत सुविधाओं का विकास और उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक कार्यालय भवन का निर्माण शामिल है. कार्यक्रम में जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. इस अवसर पर पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक रानी कोली, पूर्व विधायक सुखराम कोली, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, भाजपा नेता जगमोहन बघेला सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे.

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