NSIL-2026: मुख्यमंत्री बोले- आधुनिक शिक्षा में नवाचार और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दें

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्ति में युवाओं की भूमिका अहम : मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है. 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है. ये जनसांख्यिकीय ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. युवाओं को सही शिक्षा, कौशल और मार्गदर्शन देकर इस ताकत का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य विकसित प्राप्ति के लिए करें.

उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उससे कहीं गुना ज्यादा लोग तमाशा देख रहे थे. इसका कारण यह नहीं था कि वह लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि इसका कारण था क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था. उन्होंने कहा कि आज ऐसी शिक्षा चाहिए जो परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम हो. जहां वेदों के ज्ञान के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समझ हो, संस्कृत के श्लोकों के साथ कोडिंग की भाषा हो, योग और ध्यान के साथ रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी हो. उन्होंने कहा कि इस समागम की थीम 'अंतर-संस्थागत विकास पर संवाद' आज के युग में प्रासंगिक है. आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और निजी शिक्षण संस्थाओं के मिलकर काम करने से धरातल पर वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है.

इस समागम (NSIL-2026) में देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कुलगुरु, डीन और संस्थागत शीर्ष नेतृत्व एक ही जाजम पर जुटकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संस्थागत विकास, शोध एवं नवाचार, नेतृत्व क्षमता और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन कर रहे हैं. इस राष्ट्रीय स्तर के समागम के समापन पर 'जयपुर डिक्लरेशन' भी जारी किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा के भविष्य की दिशा तय करने वाला मार्गदर्शक दस्तावेज माना जा रहा है.

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम-2026 (NSIL-2026) का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नवाचार, तकनीक और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे युवाओं का रोजगार प्राप्ति के साथ ही चरित्र निर्माण भी हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षा को अधिक रोजगारपरक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को पेपर लीक के मामलों में भी कटघरे में खड़ा किया.

भरे जा रहे रिक्त पद : सीएम शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार उच्च शिक्षा में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. सरकार युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान कर रही है. अब तक 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 1 लाख 54 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इस वर्ष के लिए 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती का कैलेंडर जारी किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 लाख से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार, साढ़े 3 लाख छात्रों को कौशल प्रशिक्षण और 2 लाख से अधिक युवाओं को इंटर्नशिप दी है.

351 परीक्षाएं हुई, एक भी पेपर नहीं हुआ लीक : मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया था और पेपरलीक के अनेक प्रकरण हुए थे. इस सरकार के कार्यकाल में 351 परीक्षाएं आयोजित की गई है और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में 65 आई स्टार्टअप लॉन्चपैड नेस्ट, 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्र, 71 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना, 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का लोकार्पण तथा छात्राओं को करीब 40 हजार स्कूटियों का वितरण सहित अनेक कार्य किए हैं, जिससे युवाओं का सशक्तीकरण हो रहा है. इस दौरान मौजूद रहे उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इस समागम का उद्देश्य है कि संस्थागत सहयोग, नेतृत्व विकास और नीति निर्माण के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति मिले.

जयपुर घोषणा पत्र जारी होगा: राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया कि इस समागम का उद्देश्य भारतीय मूल्यों और ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है. साथ ही नई शिक्षा नीतियों के अनुसार संस्थानों का विकास कैसे हो, शिक्षकों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कैसे तैयार किया जाए, शोध को भारतीय संदर्भ से जोड़ने, पारंपरिक ज्ञान को पाठ्यक्रम और शोध से जोड़ने, उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई तकनीकों का शिक्षा में बढ़ते प्रभाव पर मंथन होगा. इसके बाद जयपुर घोषणा पत्र (जयपुर डिक्लेरेशन) जारी किया जाएगा, जो सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज अडॉप्ट करेंगे.

विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा होगी: इस मौके पर विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि इस समागम में संस्थागत विकास, फ्युचर रैडी फैकल्टी, भारत आधारित शोध को बढ़ावा, भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार, तकनीक आधारित उच्च शिक्षा का भविष्य सहित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक हुए इंदौर, देहरादून और दून डिक्लेरेशन को भी विभिन्न शिक्षण संस्थानों की ओर से अडॉप्ट किया गया है और जयपुर डिक्लेरेशन भी नींव का पत्थर साबित होगा.