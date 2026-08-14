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बीकानेर के मेघासर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ट्रॉमा सेंटर समेत इन विकास कार्यों की दी सौगात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 अगस्त को सुबह 8:30 बजे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण करेंगे.

CM unveiled the statue of Meghoji Upadhyay
सीएम ने किया मेघोजी उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 9:05 PM IST

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बीकानेर: राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार शाम बीकानेर पहुंचे. निर्धारित कार्यक्रम से करीब तीन घंटे की देरी से मुख्यमंत्री मेघासर गांव पहुंचे. मुख्यमंत्री ने यहां मेघोजी उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया और आयोजित जनसभा को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी. इसमें ट्रॉमा सेंटर के लिए 25 करोड़ रुपए, म्यूजियम सर्किल पर ब्रिज, लूणकरणसर में मिनी सचिवालय और मेघासर में उप स्वास्थ्य केंद्र सहित कई घोषणाएं शामिल हैं.

जनसभा में मुख्यमंत्री ने बीकानेर जिले के लिए कई विकास कार्यों की सौगात दी. उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ कई नई घोषणाएं भी कीं. मुख्यमंत्री ने बीकानेर में ट्रॉमा सेंटर के लिए 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की. इसके अलावा म्यूजियम सर्किल पर ब्रिज निर्माण, खाजूवाला और नाल में स्कूलों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई. लूणकरणसर में मिनी सचिवालय और मेघासर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की.

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इन घोषणाओं को स्थानीय स्तर पर चिकित्सा, शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. खासतौर पर ट्रॉमा सेंटर के लिए बजट की घोषणा से बीकानेर संभाग में गंभीर दुर्घटनाओं और आपातकालीन चिकित्सा के मामलों में बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, देहात भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया, कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी विश्नोई और भाजपा नेता जसवंत बिश्नोई सहित भाजपा के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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पीबीएम अस्पताल में मेडिसिन विंग का लोकार्पण: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय स्थित किसान भवन में लगी विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का अवलोकन किया. इसके बाद सीएम राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित एटहोम कार्यक्रम में शामिल हुए. इसके बाद मुख्यमंत्री पीबीएम अस्पताल में श्रीमती सीएम मूंधड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल (मेडिसिन विंग) का लोकार्पण और अस्पताल का अवलोकन किया. इसके बाद मुख्यमंत्री रात्रि में महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम में देशभक्ति और राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां दी गई.

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15 अगस्त को ध्वजारोहण से शुरू होगा कार्यक्रम: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 अगस्त को सुबह 8:30 बजे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण करेंगे. इसके बाद सुबह 8:55 बजे शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे. इसके बाद सुबह 9:05 बजे डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. राज्य स्तरीय समारोह को लेकर स्टेडियम में सुरक्षा, यातायात, बैठने की व्यवस्था और अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है. समारोह में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और प्रदेश की विकास यात्रा को भी प्रदर्शित किया जाएगा.

'विकसित राजस्थान 2047' पर युवाओं से संवाद: स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुबह 11:25 बजे जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान सभागार में आयोजित 'युवा संवाद:विकसित राजस्थान 2047' कार्यक्रम में भाग लेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री युवाओं से सीधा संवाद करेंगे और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं, योजनाओं और भविष्य की दिशा पर चर्चा करेंगे. मुख्यमंत्री दोपहर 12:35 बजे नाल एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे. मुख्यमंत्री के दो दिवसीय बीकानेर प्रवास को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. बीकानेर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह होने के कारण पूरे शहर में उत्सव का माहौल बना हुआ है.

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CM TO HOIST TRICOLOUR IN BIKANER
ट्रॉमा सेंटर के लिए बजट की घोषणा
बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस समारोह
CM BHAJANLAL SHARMA IN MEGHASAR

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