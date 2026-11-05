सीएम भजनलाल की गहलोत को चुनौती, बोले- झूठ है तो साबित करो, एक आरोप में ही तिलमिला गए, अभी तो और बाकी है
'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत भाजपा ने जयपुर के रामलीला मैदान में सभा की और पदयात्रा निकाली.
Published : November 5, 2026 at 3:10 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर सीधा राजनीतिक हमला बोला. मुख्यमंत्री ने जोधपुर में गहलोत को लेकर दिए अपने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके आरोपों से कांग्रेसी तिलमिला गए हैं. उन्होंने चुनौती दी कि यदि उनके लगाए आरोप गलत हैं तो कांग्रेस उन्हें साबित करके दिखाए. वहीं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि SIR गलत हो रहा है, लेकिन क्या यह पहला SIR है. देश में कई बार SIR हुए हैं. मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए SIR जरूरी है.
सीएम शर्मा गुरुवार को भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत जयपुर के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे. सभा के बाद पदयात्रा निकाली गई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए. सीएम शर्मा ने सभा में तंज कसा और बोले— अभी तो एक बार आरोप लगाया, इसी में तिलमिला गए. 'अभी तो आगे-आगे देखिए, होता है क्या...अभी तो और तिलमिलाओगे.' सीएम ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान RPSC सदस्य की नियुक्ति, OSD की भाषा, तत्कालीन मंत्री के जेल जाने और जल जीवन मिशन में कथित घोटाले को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जवाब देने के बजाय आरोपों से बचने की कोशिश कर रहे हैं.
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मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की अंदरूनी बयानबाजी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पार्टी में होड़ मची है कि कौन क्या बोले और मुख्यमंत्री उस पर जवाब दें, ताकि उसका राजनीतिक कद बढ़ जाए, लेकिन राजनीतिक कद बयान देने या जवाब पाने से नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर काम करने से बढ़ता है. सीएम ने कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी बताते हुए कहा कि 34 महीने बनाम पांच साल के कार्यकाल का हिसाब भी जनता के सामने रखा जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आज यही पार्टी लोकतंत्र की बात कर रही है, जबकि उसने कई बार लोकतंत्र का गला घोंटा.
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने SIR और अग्निवीर पर कांग्रेस को घेरा: सभा में केंद्रीय रेल और सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कांग्रेस पर तीखे हमले किए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस SIR को लेकर झूठ फैलाकर अराजकता पैदा करना चाहती है. वैष्णव ने सवाल किया कि क्या यह पहला SIR है. मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया पहले भी होती रही है. उन्होंने कहा कि EVM पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को चुनाव परिणामों के समय अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. वैष्णव ने राहुल गांधी को संसद में आकर बहस करने की चुनौती भी दी. उन्होंने कहा कि चर्चा सोशल मीडिया पर नहीं, सदन में होनी चाहिए. अग्निवीर योजना पर वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही इस योजना पर सवाल उठाती रही है, जबकि इसमें दो साल का एक्सटेंशन दिए जाने से युवाओं में उत्साह है.
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दामाद और फूफा वाले अंदाज में जयपुर से जोड़ा रिश्ता: वैष्णव ने अपने संबोधन में जयपुर से अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं इसी धरती का बेटा हूं. कभी दामाद तो कभी फूफा बना देते हैं, लेकिन मैं नाराज फूफा नहीं हूं. मैं तो खुश हूं कि जयपुर से रिश्ता बन गया है.' मंच से एक वरिष्ठ नेता ने चुटकी ली कि उनका घर जयपुर की कृपा से चल रहा है. इस पर वैष्णव ने मुस्कुराते हुए कहा कि बात सही है, साथ में डांट भी जयपुर से ही मिलती है.
त्रिपोलिया गेट तक निकली पदयात्रा: सभा के बाद भाजपा की पदयात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर चौड़ा रास्ता होते हुए त्रिपोलिया गेट तक पहुंची. इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए. उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी, संगठन महामंत्री अजय कुमार, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.
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