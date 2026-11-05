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सीएम भजनलाल की गहलोत को चुनौती, बोले- झूठ है तो साबित करो, एक आरोप में ही तिलमिला गए, अभी तो और बाकी है

भाजपा की पदयात्रा में शामिल सीएम शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर सीधा राजनीतिक हमला बोला. मुख्यमंत्री ने जोधपुर में गहलोत को लेकर दिए अपने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके आरोपों से कांग्रेसी तिलमिला गए हैं. उन्होंने चुनौती दी कि यदि उनके लगाए आरोप गलत हैं तो कांग्रेस उन्हें साबित करके दिखाए. वहीं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि SIR गलत हो रहा है, लेकिन क्या यह पहला SIR है. देश में कई बार SIR हुए हैं. मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए SIR जरूरी है.

सीएम शर्मा गुरुवार को भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत जयपुर के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे. सभा के बाद पदयात्रा निकाली गई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए. सीएम शर्मा ने सभा में तंज कसा और बोले— अभी तो एक बार आरोप लगाया, इसी में तिलमिला गए. 'अभी तो आगे-आगे देखिए, होता है क्या...अभी तो और तिलमिलाओगे.' सीएम ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान RPSC सदस्य की नियुक्ति, OSD की भाषा, तत्कालीन मंत्री के जेल जाने और जल जीवन मिशन में कथित घोटाले को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जवाब देने के बजाय आरोपों से बचने की कोशिश कर रहे हैं.