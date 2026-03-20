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सीएम बोले- सिंधी समाज प्रगति और परिश्रम का प्रतीक, जयपुर और अजमेर में चेटीचंड की धूम

जयपुर में सीएम शर्मा और अजमेर में देवनानी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/अजमेर: सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव चेटीचंड का पर्व शुक्रवार को पूरे राजस्थान में धार्मिक उल्लास और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया गया. राजधानी जयपुर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, वहीं अजमेर में जुलूस ने शहर को भक्तिमय बना दिया. दोनों शहरों में सिंधी समाज ने परंपरागत आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया. राजधानी जयपुर में चौगान स्टेडियम से भगवान झूलेलाल की भव्य शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिंधी समाज को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सिंधी समाज प्रगति और परिश्रम का प्रतीक है. इसी प्रकार अजमेर में निकाली गई शोभायात्रा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शामिल हुए. जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के विभाजन के दौरान सिंधी समाज ने अपना घर, जमीन और व्यापार सब कुछ छोड़ा, लेकिन हार नहीं मानी. मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता के बल पर उन्होंने नई पहचान बनाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि चेटीचंड और नवरात्र जैसे पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं. भगवान झूलेलाल ने न तो तलवार उठाई और न ही युद्ध का आह्वान किया, बल्कि सत्य, साहस और प्रेम से अत्याचार का सामना किया. वे केवल देवता ही नहीं, मानवता के मार्गदर्शक हैं. उन्होंने कहा कि सिंधी समाज हमेशा राज्य, समाज और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. उनका संघर्ष, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच अन्य समाजों के लिए प्रेरणा है. जयपुर में चेटीचंड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: झूलेलाल के जयकारों से गूंजा बूंदी: चेटीचंड पर निकली वाहन रैली, पग-पग पर स्वागत झांकियों और पारंपरिक वेशभूषा से सजी शोभायात्रा: शोभायात्रा की शुरुआत चौगान स्टेडियम से हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए. 51 से अधिक सजीव झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया. राधा-कृष्ण की रासलीला, नरसिंह अवतार, महल में विराजमान भगवान झूलेलाल, कमल पर झूलेलाल, श्वेत अश्व पर भगवान झूलेलाल, बाहुबली हनुमान और अघोरी झांकियां विशेष आकर्षण रहीं. बहिराणा साहब की झांकी भी शोभायात्रा के साथ चलती रही, जो सिंधी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. सिंधी शहनाई की मधुर धुन और ढोल की थाप पर 'छेज' लोकनृत्य की प्रस्तुति हुई. यात्रा मार्ग पर विभिन्न व्यापार मंडलों ने भव्य स्वागत द्वार बनाए और जगह-जगह शरबत, फल, बिस्किट व सूखे मेवों का वितरण किया. शोभायात्रा चौगान स्टेडियम से गणगौरी बाजार, चांदपोल बाजार, खजाने वालों का रास्ता, इंदिरा बाजार, नेहरू बाजार, बापू बाजार, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, हवा महल बाजार होते हुए कंवर नगर स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंची. इस अवसर पर मंदिरों में भगवान झूलेलाल का पंचामृत से अभिषेक कर उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराए गए और ऋतु के पुष्पों से भव्य शृंगार किया गया. भोग के रूप में मीठे चावल, छोले और हलवा अर्पित किया गया. आयोजन समिति के सदस्य तुलसी संगतानी ने बताया कि मंदिरों के शिखरों पर लाल ध्वजा फहराई गई