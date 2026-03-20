सीएम बोले- सिंधी समाज प्रगति और परिश्रम का प्रतीक, जयपुर और अजमेर में चेटीचंड की धूम
झूलेलाल जयंती पर जयपुर और अजमेर में भव्य जुलूस निकाले गए. जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा और अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शामिल हुए.
Published : March 20, 2026 at 6:34 PM IST
जयपुर/अजमेर: सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव चेटीचंड का पर्व शुक्रवार को पूरे राजस्थान में धार्मिक उल्लास और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया गया. राजधानी जयपुर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, वहीं अजमेर में जुलूस ने शहर को भक्तिमय बना दिया. दोनों शहरों में सिंधी समाज ने परंपरागत आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया. राजधानी जयपुर में चौगान स्टेडियम से भगवान झूलेलाल की भव्य शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिंधी समाज को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सिंधी समाज प्रगति और परिश्रम का प्रतीक है. इसी प्रकार अजमेर में निकाली गई शोभायात्रा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शामिल हुए.
जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के विभाजन के दौरान सिंधी समाज ने अपना घर, जमीन और व्यापार सब कुछ छोड़ा, लेकिन हार नहीं मानी. मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता के बल पर उन्होंने नई पहचान बनाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि चेटीचंड और नवरात्र जैसे पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं. भगवान झूलेलाल ने न तो तलवार उठाई और न ही युद्ध का आह्वान किया, बल्कि सत्य, साहस और प्रेम से अत्याचार का सामना किया. वे केवल देवता ही नहीं, मानवता के मार्गदर्शक हैं. उन्होंने कहा कि सिंधी समाज हमेशा राज्य, समाज और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. उनका संघर्ष, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच अन्य समाजों के लिए प्रेरणा है.
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झांकियों और पारंपरिक वेशभूषा से सजी शोभायात्रा: शोभायात्रा की शुरुआत चौगान स्टेडियम से हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए. 51 से अधिक सजीव झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया. राधा-कृष्ण की रासलीला, नरसिंह अवतार, महल में विराजमान भगवान झूलेलाल, कमल पर झूलेलाल, श्वेत अश्व पर भगवान झूलेलाल, बाहुबली हनुमान और अघोरी झांकियां विशेष आकर्षण रहीं. बहिराणा साहब की झांकी भी शोभायात्रा के साथ चलती रही, जो सिंधी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. सिंधी शहनाई की मधुर धुन और ढोल की थाप पर 'छेज' लोकनृत्य की प्रस्तुति हुई. यात्रा मार्ग पर विभिन्न व्यापार मंडलों ने भव्य स्वागत द्वार बनाए और जगह-जगह शरबत, फल, बिस्किट व सूखे मेवों का वितरण किया. शोभायात्रा चौगान स्टेडियम से गणगौरी बाजार, चांदपोल बाजार, खजाने वालों का रास्ता, इंदिरा बाजार, नेहरू बाजार, बापू बाजार, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, हवा महल बाजार होते हुए कंवर नगर स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंची. इस अवसर पर मंदिरों में भगवान झूलेलाल का पंचामृत से अभिषेक कर उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराए गए और ऋतु के पुष्पों से भव्य शृंगार किया गया. भोग के रूप में मीठे चावल, छोले और हलवा अर्पित किया गया. आयोजन समिति के सदस्य तुलसी संगतानी ने बताया कि मंदिरों के शिखरों पर लाल ध्वजा फहराई गई
चेटीचंड का धार्मिक महत्व : समाज की प्रिया चेतवानी ने बताया कि मान्यता है कि इसी दिन भगवान झूलेलाल ने सिंध प्रांत में अवतार लेकर धर्म और मानवता की रक्षा की थी. ये पर्व नए वर्ष, नए चंद्रमा और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. इस दिन चंद्र दर्शन को विशेष शुभ माना जाता है.
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अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा- फॉयसागर अब वरुण सागर: सिंधी बाहुल्य शहर अजमेर में चेटीचंड का उत्साह जबरदस्त रहा. देहली गेट स्थित प्राचीन झूलेलाल मंदिर से भव्य जुलूस का आगाज हुआ. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पूरे जुलूस में शामिल रहे और ‘आयो लाल झूलेलाल’ के भजनों पर झूमते नजर आए. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 40 दिन के उपवास के बाद भगवान झूलेलाल अवतरित हुए थे. देश भर में भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस पर उल्लास से परिपूर्ण भव्य जुलूस अजमेर में ही निकलता है. उन्होंने बताया कि फॉयसागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया है. वरुण देवता की 15 फीट ऊंची अष्टधातु की ढाई टन की विशाल मूर्ति पार्क में लगने जा रही है, जहां सिंधी समाज का आध्यात्मिक तीर्थ स्थल बनेगा. उन्होंने कहा कि वरुण देवता केवल सिंधियों के ही नहीं, बल्कि सभी समाजों के आराध्य देव हैं.
जुलूस में युवाओं का उत्साह और झांकियों की शान: अजमेर के जुलूस में युवाओं की जोशीली टोलियां सतरंगी वेशभूषा में ढोल की थाप पर नाचती हुई चल रही थीं. विभिन्न मंदिरों की लाई गई जोत और प्रतिमाएं वाहनों पर रखी गईं. मार्ग में लोगों ने दर्शन-सत्कार करते हुए पुष्प वर्षा की. व्यापारी संगठनों ने जगह-जगह पानी एवं खाद्य सामग्री वितरित की. जुलूस देहली गेट से गंज, आगरा गेट, चौपड़, गोल पियाऊ, पड़ाव, आशागंज, डिग्गी बाजार, न्यू मैजेस्टिक सिनेमा, मदार गेट, नाला बाजार, दरगाह बाजार, पुरानी मंडी होता हुआ देर रात वापस देहली गेट स्थित मंदिर पहुंचा. जुलूस में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारियों ने निगरानी की.
ज्योत आज भी प्रज्ज्वलित है : अजमेर की युवा नंदिनी शाहनी ने बताया कि चेटीचंड सिंधी समाज के लिए नववर्ष का पर्व है. देहली गेट के प्राचीन झूलेलाल मंदिर में भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय लाई गई ज्योत आज भी प्रज्ज्वलित है. मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. युवा योगिता ने कहा कि पूरा अजमेर झूलेलालमय हो चुका है. छोटी से छोटी दुकान के मालिक ने भी पर्व को भव्य बनाने में योगदान दिया है. जगह-जगह स्टेज बनाकर जुलूस का स्वागत किया गया.