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पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम भजनलाल ने काफिलों पर लगाया नियंत्रण, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी निर्देश

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जरूरत से ज्यादा वाहनों का उपयोग नहीं किया जाए.

सीएम भजनलाल ने काफिलों पर लगाया नियंत्रण
सीएम भजनलाल ने काफिलों पर लगाया नियंत्रण (ETV Bharat (file Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 7:12 AM IST

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जयपुर : देशभर में ईंधन बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर चल रही पहल के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही राज्य के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी सादगी अपनाने और अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचने को कहा गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जरूरत से ज्यादा वाहनों का उपयोग नहीं किया जाए.

अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी पालन के निर्देश : सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकारी संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए और जहां वाहन कम संख्या में उपयोग किए जा सकते हैं, वहां अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने काफिलों में न्यूनतम वाहनों का उपयोग करें. सरकारी कार्यक्रमों, दौरों और बैठकों के दौरान भी वाहन संयम का पालन करने को कहा गया है. सरकार का मानना है कि इससे न केवल प्रशासनिक सादगी का संदेश जाएगा, बल्कि आम जनता में भी ईंधन बचत और संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी. अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे सरकारी वाहनों के उपयोग की नियमित समीक्षा करें और जहां संभव हो, वाहनों की संख्या घटाई जाए.

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पेट्रोल-डीजल बचत पर विशेष जोर : राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती खपत को देखते हुए ईंधन बचत को प्राथमिकता देने की बात कही है. मुख्यमंत्री ने अपील की है कि केवल आवश्यक परिस्थितियों में ही सरकारी वाहनों का उपयोग किया जाए. इससे सरकारी खर्च में कमी आने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में मुख्यमंत्री के इस फैसले को सकारात्मक पहल माना जा रहा है. माना जा सकता है कि यदि अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस निर्देश का गंभीरता से पालन करते हैं, तो यह सरकारी कार्यशैली में सादगी और जवाबदेही का नया संदेश देगा.

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