ETV Bharat / state

सीएम भजनलाल बोले- लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष युवाओं के लिए प्रेरणा, उनके योगदान को करेंगे संरक्षित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कर कहा कि आपातकाल में उनका त्याग युवाओं के लिए प्रेरणा है और सरकार उनके अनुभव सहेजेगी.

लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह
सीएम भजनलाल के साथ लोकतंत्र सेनानी (Photo Source- CMO)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया. मुख्यमंत्री आवास पर हुए सम्मान समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों ने जिस संघर्ष, त्याग और समर्पण के साथ लोकतंत्र की रक्षा की, वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की महत्वपूर्ण गाथा है. लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष और उनका अनुभव आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. राज्य सरकार लोकतंत्र सेनानियों के योगदान और उनके अनुभवों को संरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगी.

सम्मान समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश को आजादी अनेक पीढ़ियों के बलिदान और संघर्ष के बाद मिली. इसी प्रकार आपातकाल के कठिन दौर में लोकतंत्र सेनानियों ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए विषम परिस्थितियों का सामना किया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की विचारधारा लोकतंत्र सेनानियों की तपस्या और संघर्ष से मजबूत होकर आज विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है.

लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह
लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह (Photo Source- CMO)

इसे भी पढ़ें- डीडवाना पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़, बोले- कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कुचला

युवा पीढ़ी को बताने की जरूरत: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि उसे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था सहज रूप से उपलब्ध है, उसके पीछे लोकतंत्र सेनानियों का त्याग और संघर्ष छिपा है. उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन के अनुभवों को लिखित रूप में दर्ज करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के महत्व को समझ सकें. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की वह पीढ़ी आपातकाल को प्रत्यक्ष रूप से देख और सह चुकी है, इसलिए उनके पास समाज और राष्ट्र को दिशा देने का महत्वपूर्ण अनुभव है. इस अनुभव का लाभ प्रदेश और समाज को मिलना चाहिए.

संघर्ष की जानकारी युवाओं तक पहुंचाएं: सीएम ने कहा कि लोकतंत्र सेनानी राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर समाज के सभी वर्गों के साथ निरंतर संवाद करें और सकारात्मक वातावरण तैयार करने में अपनी भूमिका निभाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन, विकास और सामाजिक संवेदना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है. समाज में राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखने की भावना मजबूत होनी चाहिए. लोकतंत्र सेनानियों के अनुभव और उनके संघर्ष की जानकारी युवाओं तक पहुंचने से उनमें लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना और मजबूत होगी.

इसे भी पढ़ें- शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने लोकतंत्र सेनानियों के किए चरणस्पर्श, बोले- कांग्रेस ने देशवासियों पर किए अत्याचार

वैश्विक मंच पर देश का गौरव बढ़ा: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में हुए विकास कार्यों कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, गरीब कल्याण और विकास की योजनाओं का विस्तार हुआ है और वैश्विक मंच पर देश का गौरव बढ़ा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने जिस राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था, उसे आगे बढ़ाने की दिशा में आज देश तेजी से काम कर रहा है. उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की निरंतर रक्षा का संदेश बताया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों की जानकारी होना भी जरूरी है.

TAGGED:

BHAJAN LAL GOVERNMENT
LOKTANTRA SENANI HONOR
सीएम भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री आवास पर समारोह
HONOURING DEMOCRACY WARRIORS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.