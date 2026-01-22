सीएम शर्मा ने सिरोही में किया OMR घोटाले का जिक्र, कहा- पूर्व सीएम के आवास तक जाती हैं कड़ियां
मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के किसानों के खातों में रिमोट के माध्यम से 653 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की.
Published : January 22, 2026 at 7:08 PM IST
सिरोही: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को सिरोही जिले के दौरे पर रहे. उन्होंने यहां आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की. कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जनकल्याणकारी योजनाओं, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों की जानकारी ली.
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगातें प्रदान की. मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान शिविर का शुभारंभ किया तथा किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के किसानों के खातों में रिमोट के माध्यम से 653 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की. इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों रुपए की सहायता राशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई.
जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस लूटने और भ्रम फैलाने का काम करती है. मुख्यमंत्री ने 2019 की परीक्षा में ओएमआर (OMR) शीट में कथित बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले की कड़ियां पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के आवास तक जाती हैं और उनके ओएसडी की गिरफ्तारी हो चुकी है.
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कहा कि जिन्हें विकास दिखाई नहीं दे रहा है, उनके लिए सरकार आंखों की जांच शिविर भी लगवाने को तैयार हैं.
इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष विमान से जयपुर से सिरोही हवाई पट्टी पहुंचे, जहां मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की. इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से अरविंद पैवेलियन पहुंचे. कार्यक्रम स्थल पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक, विधायक समाराम गरासिया, पुष्पेंद्र सिंह सहित सिरोही, जालोर एवं पाली जिलों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे.