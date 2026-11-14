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थैंक यू सीएम अंकल’: मॉर्निंग वॉक पर जवाहर सर्किल पार्क पहुंचे भजनलाल शर्मा, बच्चों और लोगों के साथ बिताए पल

मॉर्निंग वॉक पर निकले CM भजनलाल शर्मा ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार सुबह बेहद सादगी भरे अंदाज में मॉर्निंग वॉक पर निकले. इस दौरान वे जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर सर्किल पार्क पहुंचे और बिना किसी औपचारिकता के आम लोगों के बीच समय बिताया. सुबह-सुबह मुख्यमंत्री को अचानक अपने बीच टहलते देखकर पार्क में मौजूद शहरवासी भी काफी उत्साहित नजर आए. किसी ने उनके साथ सेल्फी ली, तो किसी ने पास जाकर सहजता से अपनी बात रखी. पार्क में मुलाकात का माहौल औपचारिकता से दूर रहा और हंसी-मजाक के बीच मुख्यमंत्री ने लोगों से सहज संवाद किया.

मुख्यमंत्री ने पार्क में मौजूद बच्चों से बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी खिलाई. बच्चों ने उत्साह से कहा- थैंक यू सीएम अंकल. युवाओं से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और उनकी बातें सुनीं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देते हुए नियमित मॉर्निंग वॉक और बेहतर दिनचर्या अपनाने की बात कही.