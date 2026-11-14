थैंक यू सीएम अंकल’: मॉर्निंग वॉक पर जवाहर सर्किल पार्क पहुंचे भजनलाल शर्मा, बच्चों और लोगों के साथ बिताए पल
जयपुर के जवाहर सर्किल पार्क में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम भजनलाल शर्मा, बच्चों को चॉकलेट बांटी और आमजन से किया सीधा संवाद
Published : November 14, 2026 at 9:46 AM IST|
Updated : November 14, 2026 at 10:00 AM IST
जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार सुबह बेहद सादगी भरे अंदाज में मॉर्निंग वॉक पर निकले. इस दौरान वे जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर सर्किल पार्क पहुंचे और बिना किसी औपचारिकता के आम लोगों के बीच समय बिताया. सुबह-सुबह मुख्यमंत्री को अचानक अपने बीच टहलते देखकर पार्क में मौजूद शहरवासी भी काफी उत्साहित नजर आए. किसी ने उनके साथ सेल्फी ली, तो किसी ने पास जाकर सहजता से अपनी बात रखी. पार्क में मुलाकात का माहौल औपचारिकता से दूर रहा और हंसी-मजाक के बीच मुख्यमंत्री ने लोगों से सहज संवाद किया.
मुख्यमंत्री ने पार्क में मौजूद बच्चों से बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी खिलाई. बच्चों ने उत्साह से कहा- थैंक यू सीएम अंकल. युवाओं से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और उनकी बातें सुनीं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देते हुए नियमित मॉर्निंग वॉक और बेहतर दिनचर्या अपनाने की बात कही.
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पुरानी यादें कीं साझा, लोगों की समस्याएं भी सुनीं : मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाहर सर्किल और जेएलएन मार्ग से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को ताजा किया. उन्होंने पार्क से जुड़े कुछ पुराने किस्से वहां मौजूद लोगों को सुनाए, जिस पर जमकर हंसी-ठिठोली हुई. लोगों ने मुख्यमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दीं. इसी बीच कुछ स्थानीय निवासियों ने जेएलएन मार्ग और आसपास के इलाकों की समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया, जिन्हें मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना.
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी रहे साथ : इस मॉर्निंग वॉक के दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा भी जवाहर सर्किल पार्क पहुंचे. उनके साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा, नवरतन नारानियां, भंवरलाल, पार्षद रामपाल जैन और पार्षद जयश्री गर्ग सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे. कुछ दिनों पहले दीपावली के मौके पर भी वे अपने परिवार के साथ परकोटे के बाजारों में पहुंचे थे और सांगानेरी गेट से न्यू गेट तक पैदल घूमकर व्यापारियों व आम लोगों से मिले थे.
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